Ucrania.- Kuleba califica de "regalo" para Rusia la investigación sobre la presa de Kajovka que promueve la ONU

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha reprochado este jueves a Naciones Unidas la supuesta lenta reacción que está adoptando frente a las agresiones rusas y ha calificado de "regalo" a Moscú su última demanda para investigar el ataque a la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka.

"El problema no es la falta de ganas de hacer algo, sino los trámites que ralentizan el despliegue de misiones internacionales en los territorios afectados", ha dicho Kuleba, quien ha reprochado a Naciones Unidas su "deseo de resolver algunos problemas a expensas de otros".

En ese sentido, ha puesto como ejemplo el acuerdo de granos, en el cual considera que se están dando muchas concesiones a Rusia. "Nadie discute que es una iniciativa importante, pero la lógica es 'no presionemos', 'no critiquemos', 'cerremos los ojos y finjamos que no pasó nada' en aras de esto otro", ha valorado.

"Esto significa que en todos estos temas en los que hicieron concesiones habrá sufrimiento, injusticia. Dicen que es diplomacia, que se busca el equilibrio, pero la diplomacia ha cambiado", ha protestado Kuleba en la televisión ucraniana.

Kuleba ha aumentado sus quejas acerca del papel de Naciones Unidas, a quien ha criticado su propuesta de llevar a cabo una investigación sobre lo ocurrido en la central hidroeléctrica de Kajovka: "es un regalo para los rusos", ha dicho.

Al mismo tiempo ha cuestionado cómo otras "investigaciones" de la organización, como la de la cárcel de Olenivka, en Donetsk, en la que 40 soldados ucranianos presos murieron como consecuencia de un bombardeo que Kiev y Moscú se achacan.

"Le dijimos a Naciones Unidas que mandaran una misión e investigaran. ¿Creen que llegaron hasta allí? No. Les diré más. Esa misión fue cerrada silenciosamente sin levante ruido ni polvo (...) Simplemente se cansaron de este juego constante de casi justicia", ha dicho un Kuleba, que también ha criticado la "neutralidad" o el "no comprometerse" de otras organizaciones como Cruz Roja.