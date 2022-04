Ucrania.- Kuleba asegura que no habría habido guerra si Ucrania se hubiera unido a la OTAN en 2008

El ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha sostenido este domingo que Rusia no habría iniciado la guerra si Ucrania se hubiera convertido en miembro de la OTAN en 2008, cuando Alemania y Francia se opusieron a su ingreso.

"Si fuéramos miembros de la OTAN, esta guerra no se habría librado. Este es un error estratégico que habían cometido Alemania y Francia en 2008 al haber rechazado los esfuerzos de Estados Unidos y otros aliados para la adhesión de Ucrania, por la que ahora estamos pagando", ha asegurado Kuleba en una entrevista con la cadena estadounidense NBC.

Además, Kuleba ha acusado a Alemania de no apoyar a Ucrania ya que "sigue pensando" en armas defensivas y ofensivas en lugar de equipamiento militar. "Si no perdiéramos el tiempo en discutir la cuestión de lo defensivo frente a lo ofensivo y lo que Ucrania necesita, y lo que no necesita, entonces ahora estaríamos en una posición diferente, en una posición mucho más fuerte", ha detallado.

El jefe de la diplomacia ucraniana ha ofrecido un acuerdo a los países occidentales y los miembros de la Alianza Atlántica consistente en recibir aprovisionamiento a cambio de "seguir luchando" para evitar el supuesto caso en el que Putin decidiera atacar a un país miembro de la OTAN.

Por otra parte, refiriéndose a la retirada de tropas rusas de los alrededores de la capital, Kiev, Kuleba ha advertido de que a pesar de que han ganado "la batalla por Kiev", se avecina ahora "la batalla por el Donbás", donde Rusia está intensificando su ofensiva.

El pasado jueves la Alianza Atlántica se abrió por primera vez a ayudar a las autoridades ucranianas con material pesado, después de darse a conocer la masacre en la ciudad ucraniana de Bucha, lo que podría traducirse en enviar carros de combate al conflicto.