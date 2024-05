Ucrania.- El Kremlin tacha de "peligrosa" la disposición de Macron a enviar tropas a Ucrania

El Kremlin ha calificado de "peligrosa" la nueva alusión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, al posible envío de tropas occidentales a Ucrania y ha prometido vigilar "de cerca" cualquier debate, si bien desde Moscú se insiste en que la invasión seguirá hasta que se hayan alcanzado los "objetivos".

"Francia, representada por su jefe de Estado, sigue hablando constantemente de la posibilidad de intervenir de manera directa, sobre el terreno, en el conflicto de Ucrania", ha lamentado el principal portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, en declaraciones recogidas por las agencias oficiales.

Macron ya planteó en febrero la posibilidad de enviar tropas y el jueves, en una entrevista a 'The Economist', volvió a dejar claro que todas las opciones están sobre la mesa. "No descarto nada porque nos enfrentamos a alguien que no descarta nada", alegó, en una alusión velada al presidente ruso, Vladimir Putin.

"Si los rusos rompen las líneas del frente, si hay una petición ucraniana (...) tendríamos que plantearnos legítimamente la pregunta", ha expuesto Macron, que ha exhortado a sus aliados a abrir también el debate y a no cerrar ninguna puerta, ya que considera que las dudas minan la credibilidad del conjunto.