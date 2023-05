Ucrania.- Hungría amenaza con vetar nuevas sanciones de la UE a Rusia

ESTOCOLMO, 13 (DPA/EP)

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha advertido de que su país vetará cualquier nuevo paquete de sanciones contra Rusia tras la inclusión del principal banco húngaro, OTP, en una lista de posibles sancionados proporcionada por Ucrania.

La entidad financiera húngara aparece en una lista de organizaciones que apoyan la guerra rusa en Ucrania, según ha denunciado Szijjártó desde Suecia, donde se encuentra para participar en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE.

Para Szijjártó es "escandaloso" que el banco OTP aparezca en el listado porque "no ha incumplido ninguna ley", ha resaltado el dirigente húngaro desde Estocolomo.

La Comisión Europea ha difundido la propuesta para un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el undécimo, que busca evitar que las organizaciones ya sancionadas puedan evitar las medidas restrictivas impuestas. Además incluye nuevas restricciones comerciales que podrían afectar también a empresas húngaras.

El Alto Representante de la Política Exterior de la UE no ha querido responder al ministro húngaro y ha argumentado que no ha podido escuchar sus declaraciones. Sin embargo, ha apuntado que "no es ningún secreto" que Hungría no cree que las sanciones sean eficaces contra Rusia.

La Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción de Ucrania ha señalado al banco OTP al incluirlo en mayo en la lista de patrocinadores de la guerra. Se trata del banco más importante de Hungría y tiene una importante presencia en Rusia.