Ucrania.- EEUU cifra en 100.000 las bajas rusas en Bajmut y sus alrededores

Estados Unidos ha señalado que, en base a los datos que manejan, Rusia habría sufrido unas 100.000 bajas, entre soldados regulares y mercenarios del Grupo Wagner, desde diciembre solo en Bajmut y sus alrededores.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, ha destacado que esta "asombrosa" cifra --si bien Washington incluye en bajas tanto a muertos como heridos-- es una muestra de que la ofensiva rusa en la región de Donbás, en donde se encuentra Bajmut, ha "fracasado".

Kirby ha señalado que "casi la mitad" de esas bajas corresponden a las filas mercenarias de Wagner, que en los últimos meses ha protagonizado sonadas discrepancias con las altas esferas militares del Kremlin, a las que acusa de no suministrar los equipos y las municiones necesarias para mantenerse en combate.

Así, ha calificado de "ridícula" la cifra de 94 bajas que el líder de Wagner, Yevgeni Prigozhin, dijo que había sufrido su grupo hasta ahora. Por otro lado, ha descartado ofrecer balance alguna sobre las bajas de la parte ucraniana, pues compete a Kiev dar esa información y no a Washington.

"Rusia es el agresor y no voy a dar información públicamente que, una vez más, hará que las cosas sean más difíciles para los ucranianos (...) No necesito acatar el mismo sentido de cortesía hacia los rusos, no lo he hecho y no voy a empezar hacer ahora", ha zanjado Kirby.

Por último, Kirby ha destacado que "la mayoría" de los esfuerzos de la parte rusa por hacerse con el control de Bajmut no solo se han "estancado", sino que han "fracasado" y que tan solo han logrado espacios con "muy poco valor estratégico".

"La conclusión es que el intento de ofensiva de Rusia ha fracasado. Después de meses de lucha y pérdidas extraordinarias, Rusia continúa enfocada en una sola ciudad ucraniana con un valor estratégico limitado", ha explicado.