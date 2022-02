Ucrania.- Dirigente de UP condena la invasión rusa pero llama a reflexionar si el papel de la OTAN "debe cambiar"

Rechaza desplegar más contingentes militares en la zona y pide explorar cualquier vía diplomática para que cese el conflicto

El diputado de Unidas Podemos y representante de Galicia en Común en el Congreso, Antón Gómez-Reino, ha condenado el "intolerable" ataque de Rusia a Ucrania pero también ha llamado a reflexionar, de cara al futuro, sobre el papel de la OTAN y de Estados Unidos han tenido, pues cree que "debe de cambiar".

También ha defendido aprovechar cualquier opción de que Rusia se siente a negociar para cese su invasión a Ucrania, y tratar de volver al estatus que fijaban los acuerdos de Minks.

En declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, ha recalcado que no existe la posibilidad de desplegar más contingentes militares en la zona, como también ha dicho el propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares; y que ahora es el momento de la "desescalada", dado que todos son conscientes de la "enorme posibilidad de destrucción" de extender el conflicto.

El también vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha denunciado la "intensidad" y "crueldad" de la ofensiva rusa en Ucrania, que suscita su "rechazo" y "condena" al vulnerar "absolutamente todo el derecho" internacional.

A su juicio, este conflicto también suscita una reflexión y es que se podía haber "actuado más y mejor" para no tener que llegar hasta aquí, pues ahora se sabe "perfectamente" que no iba a haber una respuesta armada por parte de la OTAN si se daba la "invasión" que están viendo, dado que Ucrania no es un país miembro de la alianza atlántica.

DIPLOMACIA PARA INTENTAR DESESCALAR

A su vez, Gómez-Reino ha destacado que hay que apostar por medidas para desescalar la situación, fundamentalmente por la vía diplomática pero también con sanciones "encima de la mesa".

En todo caso, ha precisado que en materia de sanciones "hay que decir con claridad" que, al igual que "las guerras las pagan los pueblos", las medidas de carácter económico también recaen en la sociedad.

Y es que ha instado, de alguna manera, a "forzar" en los días que vienen, y con el "aval" de Naciones Unidas, a que Rusia se "siente en la mesa de nuevo" para negociar y cree que intentar recuperar el marco de los acuerdos de Minks sería "más que positiva".

El parlamentario del espacio confederal ha recalcado que aunque hay una "ofensiva sin precedentes" de Rusia, la tarea de todo responsable gubernamental es intentar detener el conflicto desde la base diplomática.

También ha opinado que la situación de Ucrania es compleja y que ahora "todo el mundo ve" que en los últimos años se vio entre dos "actores políticos", dos "bloques" como son Rusia y la OTAN, que utilizaron un territorio para tener "mejores posiciones geopolíticas".

No obstante, ha insistido en que lo que está haciendo Rusia es "intolerable" y que hay que aprender de la escalada de tensión que supone acumular tropas en la frontera "desde un lado y del otro".

MARCO DE SEGURIDAD EUROPEA Y ACOGIDA DE REFUGIADOS

Por otro lado, ha defendido la construcción de un marco de seguridad común en Europa que integre también a Rusia, aunque ahora mismo parezca "difícil", porque es la "única posibilidad" de tener un continente "en paz".

En cuanto a la acogida de refugiados ucranianos, Gómez-Reíno ha recalcado que los países de la UE deben responsabilizarse de los "centenares de miles de personas" que van a dejar el país. De hecho, ha señalado que tiene que cundir el ejemplo de Afganistán, ser "consecuente" y asumir que es "imperativo" acoger a seres humanos que "huyen de la guerra".