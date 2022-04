Ucrania.- La Casa Blanca asegura que las imágenes de la masacre de Bucha "son solo la punta del iceberg"

Estados Unidos anunciará un nuevo paquete de sanciones en coordinación con el G7 y la Unión Europea

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha asegurado que "solo hemos visto la punta del iceberg" con respecto a las últimas imágenes de la masacre de Bucha y que "probablemente" en otros puntos del país las fuerzas rusas "también hayan cometido atrocidades" que todavía no hemos conocido.

Psaki ha señalado en rueda de prensa que "las horribles fotos" de Bucha "no son las primeras violaciones de crímenes de guerra o atrocidades que hemos visto sobre el terreno". "Continuamos evaluando y tomando decisiones, consecuencias adicionales y pasos que podemos implementar", ha agregado.

Pese a ello, la portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que la intención de Estados Unidos "no es un cambio de régimen", ya que "no ha sido y sigue sin ser" la política de Washington. "No estamos pidiendo un cambio de régimen. Pero es alguien que ha cometido atrocidades contra la gente de su país; es un paria en el mundo", ha dicho.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, también utilizó estas mismas palabras el lunes, cuando aseguró que el hallazgo de civiles asesinados en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev era solo "la punta del iceberg".

"Los horrores que hemos visto en Bucha son solo la punta del iceberg de los crímenes perpetrados por el Ejército ruso", afirmó Kuleba en una rueda de prensa conjunta con la ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, desde Varsovia.

NUEVO PAQUETE DE SANCIONES

Por otro lado, Psaki ha informado de que, en coordinación con el G7 y la Unión Europea, Estados Unidos está preparando "un amplio paquete adicional" de sanciones con el objetivo de aislar económica, financiera y tecnológicamente a Rusia.

"Esto incluirá la prohibición de todas las nuevas inversiones en Rusia, mayores sanciones a las instituciones financieras y empresas estatales en Rusia, y sanciones a los funcionarios del Gobierno ruso y sus familiares", ha detallado Psaki.

Así, estas nuevas sanciones "degradarán los instrumentos clave del poder estatal ruso, impondrán un daño económico agudo e inmediato a Rusia y responsabilizarán a la cleptocracia rusa que financia y apoya la guerra de Putin".

Según ha señalado la cadena estadounidense CNN, este nueve paquete de sanciones de Estados Unidos en coordinación con el G7 y la Unión Europea se anunciará este miércoles, tal y como ha precisado un funcionario de la Administración Biden.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este martes un embargo a la importación de carbón procedente de Rusia, como parte de la nueva ronda de sanciones europeas por la masacre de civiles en Ucrania.

Entre las medidas, se encuentra por primera vez sanciones al sector de la energía rusa, aunque por el momento Bruselas no propone tocar el gas, ni el petróleo ruso, por las diferencias existentes entre los Veintisiete.

Von der Leyen ha defendido que la medida supondrá un impacto de 4.000 millones de euros al año correspondientes al valor de las importaciones anuales de carbón de Moscú a la UE, una partida que supone una importante fuente de ingresos para Rusia.