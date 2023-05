Ucrania.- El canciller alemán tiene la intención de volver a tener una conversación telefónica con Putin

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha indicado que tiene la intención de volver a tener una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Mi última llamada telefónica fue hace algún tiempo", ha declarado Scholz en una entrevista al periódico Koelner Stadt-Anzeiger publicada este viernes. "Pero planeo volver a hablar con Putin a su debido tiempo", ha agregado.

Scholz, además, ha remarcado que "la invasión rusa de Ucrania es y sigue siendo una guerra peligrosa, con enormes pérdidas a ambos lados, con una terrible destrucción en Ucrania". "Debemos seguir actuando con sabiduría y prudencia. No parece que la guerra se pueda decidir en el campo de batalla", ha declarado después de indicar que el Gobierno alemán no proporcionará aviones de combate F-16 a Ucrania porque no tiene existencias de este tipo de aeronave.

En cuanto al fin de la guerra, el canciller ha indicado que "Rusia debe comprender que no se trata de concluir algún tipo de paz fría, convirtiendo la línea del frente existente en la nueva 'frontera' entre Rusia y Ucrania".

"Eso solamente legitimaría el atraco de Putin. Se trata de una paz justa, y el requisito previo para ello es la retirada de las tropas rusas", ha sentenciado, indicando que es Kiev quien debe formular los acuerdos que quiere alcanzar.

Asimismo, ha remarcado que su posición en la guerra está claro: apoyar activamente a Ucrania y evitar un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. "Y nunca actuar solos, sino en estrecha coordinación con nuestros socios y aliados, guiados por nuestras capacidades y habilidades".

"Debido a que siempre hemos seguido este camino, la aprobación en Alemania por apoyar a Ucrania y por las sanciones contra Rusia sigue siendo tan alta como siempre. Eso es muy valioso dado los desafíos que esta guerra plantea para todos", ha aseverado.