Ucrania.- Alemania aboga por enviar más armas a Ucrania: "Ucrania no debe perder, Putin no debe ganar"

BERLÍN, 15 (DPA/EP)

El vicecanciller de Alemania, Robert Habeck, ha abogado este viernes por enviar más armas a Ucrania, alegando que el país "no debe" perder la guerra y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "no debe" ganarla.

"Debemos entregarles más armas", ha afirmado el político de Los Verdes y también ministro de Economía en declaraciones al grupo de medios Funke. "No podemos dejar a Ucrania sola en la guerra. También está luchando por nosotros", ha agregado.

Habeck ha abundado sobre esta idea y ha aseverado que "el pueblo de Ucrania está luchando con valor y sacrificio". "Tenemos el deber de apoyarlos con armas", ha incidido.

"Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de no convertirnos nosotros mismos en un objetivo. Ese es el marco en el que estamos suministrando todo lo que es posible", ha dicho, en alusión al posible suministro de armas pesadas a Ucrania. No obstante, ha matizado que dicho marco "no incluye hasta ahora grandes tanques ni aviones de combate".

"El aumento de la violencia y la crueldad de la guerra también supone el aumento de la cantidad y la calidad de las entregas de armas. Pero lo estamos discutiendo con nuestros socios europeos y de la OTAN", ha agregado el ministro.

Los políticos de Los Verdes y los liberales (FDP), miembros de la coalición gubernamental junto a los socialdemócratas (SPD), están presionando para que se preste más ayuda a Kiev en forma de armas pesadas.

"Ahora debemos empezar de una vez a suministrar a Ucrania lo que necesita, y eso incluye las armas pesadas", declaró previamente en la emisora RTL el político de Los Verdes Anton Hofreiter. Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, se ha mostrado hasta ahora reacio a suministrar armas pesadas a Kiev.