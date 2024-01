La UCLM publica el manuscrito original e inédito de la novela autobiográfica del inventor belga Marcel Demeulenaere

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha rescatado y publicado el manuscrito original, inédito hasta la fecha, de la novela autobiográfica de la vida del inventor belga Marcel Demeulenaere y de su esposa Simonetta.

A este inventor se le atribuye la primera patente de un procedimiento electrofotográfico indirecto de reproducción, que da pie a la invención y posterior fabricación de la primera copiadora xerográfica automática o, popularmente denominada, fotocopiadora; y del ordenador digital, ha informado la institución académica.

'The happy misfits. An autobiographical novel by Marcel Demeulenaere, a brillant Flemish inventor --'Los inadaptados felices. Una novela autobiográfica de Marcel Demeulenaere, genial inventor flamenco'-- es una obra en inglés publicada por el Servicio de Publicaciones de la UCLM, de la que es editor el catedrático de la Universidad regional José Ramón Alcalá, en colaboración con el Museum für Fotokopie de Alemania y el instituto de investigación Light Research de Nueva York.

La obra está ambientada entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV y narra la historia fabulada de la pareja durante sus años en España, convertidos en los felices inadaptados que viajan como juglares y domadores de animales, dando espectáculos de entretenimiento por las ciudades de toda la península.

"A través de sus deliciosos diálogos, el lector podrá conocer y adentrarse en la avanzada filosofía de esta gran mujer del siglo XX y de las geniales ideas del gran ingeniero flamenco, inventor de importantes sistemas técnicos", destacan desde la universidad.

La vida real que llevaron Simonetta y Marcel durante su inesperada estancia en la ciudad de Cuenca entre 1970 y 1980 fue la inspiración de esta novela, cuyo manuscrito original, inédito hasta la publicación de esta edición, fue donado por la viuda del inventor al Museo Internacional de Electrografía --hoy MIDECIANT, centro de investigación dependiente de la UCLM-- de Cuenca, como agradecimiento por el homenaje que se le rindió a su marido con motivo de su inauguración en 1990.

Esta edición no solo rescata el manuscrito original, traducido y mecanografiado por Simonetta, sino que además incorpora su traducción al español e incluye el resto de los documentos originales donados por Simonetta.

A todo ello, se suma la documentación textual y visual de algunos documentos originales relacionados con la vida y los importantes inventos de Marcel Demeulenaere aportados por el artista, investigador y fundador y director del Museum für Fotokopie alemán Klaus Urbons. Y, entre la documentación visual sobre la vida de Marcel y Simonetta ofrecida, esta edición rescata y publica algunos valiosos retratos realizados por el fotógrafo conquense, amigo del matrimonio Demeulenaere, durante su estancia en Cuenca, Cristóbal Hara, Premio Nacional de Fotografía 2023.

En palabras del profesor de la UCLM José Ramón Alcalá,

"Esta publicación no solo ofrece el placer de la lectura de una maravillosa novela, llena de lecciones de vida e inspiración, sino que además se convierte en un documento de incalculable valor para que futuras investigaciones puedan arrojar luz sobre la historia de la técnica del siglo XX que ha colaborado en la creación de la sociedad digital actual, recuperando y poniendo en valor a otro de los grandes genios olvidados del pasado siglo", ha indicado el profesor de la UCLM José Ramón Alcalá.

De esta obra, con edición impresa y electrónica, son coautores, además de Marcel Demeulenaere y Simonetta de Vries-Demeulenaere, Klaus Urbons y Beatriz Escribano Belmar. La traducción corresponde al profesor norteamericano, director del Light Research Institute, Robert Hirsch.