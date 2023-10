UCCL acusa a Agricultura de no haber hecho los deberes sobre los requisitos ambientales de la PAC y urge un acuerdo

El coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha acusado este viernes a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de no haber "hecho los deberes" para la flexibilización de los requisitos ambientales de la PAC y ha urgido un acuerdo para trasladar esa "unidad de acción" a una futura Conferencia Sectorial que también ha reclamado al Ministerio del ramo.

"Es mucho lo que nos jugamos", ha advertido el dirigente de UCCL que ha insistido en la necesidad de conocer las reglas de juego "cuanto antes" ya que la sementera está a punto de empezar y las siembras se van a generalizar. "Esto cabrea muchísimo a agricultores y a ganaderos", ha asegurado González Palacín que ha reiterado la conveniencia de "razonar muy bien" y de "dar una vuelta" a unas propuestas medioambientales en las que ahora no ve "ni ventajas medioambientales ni agronómicas".

El coordinador de UCCL ha aclarado que los agricultores y los ganaderos no están en contra de hacer prácticas agronómicas que beneficien al medioambiente, que, además, han "asumido", pero se ha mostrado convencido de que España puede llegar a los objetivos que ha fijado Europa "de otra manera más efectiva y más eficaz" para lo que ha urgido a cambiar el Plan Estratégico Nacional.

González Palacín ha apostado por volver al "greening" o pago verde de la anterior PAC, a la que ya estaban acostumbrados, como solución a unos nuevos requisitos "cuestionables" y que no ve justificados, "como hacer sembrar cosas en las que no hay disponibilidad de semillas" u obligar a rotar maíz en zonas como el Páramo de León que luego habrá que importar. "Habría que echar la cuenta de importa maíz desde 20.000 kilómetros en barcos. Esta cuesta habría que echarla y supongo que no saldría por ningún sitio", ha ironizado.

"Vamos a trabajar un poco para mejorar porque hay muchísimo margen", ha reiterado González Palacín que ha puesto sobre la mesa cuatro "líneas rojas" de cara a ese acuerdo o unidad de acción en Castilla y León, como eliminar el 4 por ciento de barbecho, un aspecto "innegociable" para el dirigente de UCCL que ha explicado que hay zonas en las que ese porcentaje puede ser "una ridiculez" mientras que en otras sería "un error de bulto en un momento en el que se necesita producir".

Permitir levantar los rastrojos después de quitar los forrajes para minorar así el uso de herbicidas, intentar consensuar que las cubiertas vegetales en ciertos cultivos compitan con la "poca pluviometría" y permitir aportar purines y abonos en meses ahora prohibidos --de abril a julio-- con "algunas exigencias" como controlar el viento, son otras de las peticiones que ha realizado UCCL que ha estado acompañado en rueda de prensa por los responsables de UCCL en Valladolid y en Segovia, Valentín García y César Acebes

García y Acebes han abogado por su parte por "simplificar un poco la vida de la gente que trabaja en el campo" que, según han recordado, quieren producir más en un contexto en el que cada vez hay más importaciones. "No estamos pidiendo nada raro", han sentenciado.