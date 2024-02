Ubasart apuesta por "aprobar primero la ley de amnistía" antes de valorar indultos

Confía en que prospere pronto y señala que aún no se sabe "si habrá alguien que no esté en la ley de amnistía"

La consellera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha defendido "aprobar primero la ley de amnistía" antes de valorar posibles indultos a quienes no queden amparados por la ley.

Lo ha dicho este viernes en una conferencia en Fórum Europa Tribuna Catalunya al ser preguntada por si cree que los indultos pueden ser una solución para los casos que no cubran la amnistía, después de que el jueves el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, afirmó que el Gobierno central está "abierto" a indultar a las personas que no queden incluidas.

"Tenemos que aprobar primero la ley, es importante que se apruebe. Tenemos una oportunidad que hace un tiempo parecía imposible", y ha considerado que nadie entendería que no se aprobara la ley una vez alcanzada una mayoría de fuerzas políticas a favor.

Ubasart ha dicho que es optimista y confía que la ley estará aprobada pronto, y ha rechazado contestar si hay que indultar a los que no queden cubiertos: "Es que no sabemos si habrá alguien que no esté en la ley de amnistía".

"Aprobemos la ley de amnistía, implementemos la ley de amnistía, y luego ya veremos. Instrumentos hay. Vamos haciendo las etapas que tocan, ahora toca ley de amnistía", ha insistido.

55 JUECES MÁS

Durante su intervención, Ubasart ha señalado de la necesidad de agilizar la justicia, y para hacerlo ha reclamado "igualar a la media estatal" la cantidad de jueces por habitante en Catalunya, para lo que estima se deberían incorporar 55 jueces y magistrados más.

Ubasart ha marcado como "reto" incorporar estos 55 jueces y magistrados en los próximos dos años, algo que corresponde al Gobierno, y por su parte se ha comprometido a que la Generalitat habilitará espacios y contratará a personal de apoyo para estos jueces, aspectos en los que sí tiene competencias.