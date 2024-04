UAGN plantea un "resquicio legal" para que en la renta de 2023 "se minore el agravio comparativo con el Estado"

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha planteado que el Gobierno foral recurra a un "resquicio legal" para que en la renta de 2023 "se minore el agravio comparativo con el Estado en el sector primario".

En concreto, UAGN propone recurrir a un desarrollo reglamentario, en lugar de a la aprobación de una modificación de la ley de IRPF, para que determinadas ayudas a los agricultores no se integren en la base imponible y queden fuera de tributación.

La organización agraria ha explicado en una nota que los impuestos se regulan con normativa de rango de ley, por lo que cualquier modificación en la ley del IRPF tiene que contar con el acuerdo del Parlamento de Navarra.

"Dado que el Gobierno de Navarra no ha aceptado ninguna de nuestras propuestas durante el último año vía ley, en estos momentos en los que estamos en plena campaña de la renta, desde UAGN hemos buscado una alternativa a través de un cambio vía reglamento, que permite, en cierto modo, paliar la situación actual y minorar el agravio comparativo con el Estado", ha señalado el presidente de UAGN, Félix Bariáin.

Según la organización agraria, una disposición adicional de la propia ley de IRPF regula que determinadas ayudas de la PAC no se van a integrar en la base imponible y por tanto quedan fuera de tributación. "En la normativa se citan varios supuestos, y en el último de ellos, en el 'f)', se indica textualmente que 'las que reglamentariamente se determinen".

Por lo tanto, Bariáin ha señalado que "tenemos la posibilidad de que vía reglamento se determinen ayudas que no se van a integrar en el 2023 en la base imponible y hemos solicitado al departamento de Hacienda de Gobierno de Navarra que la ayuda básica de renta para la sostenibilidad no se integre en la base imponible". "Ante la situación crítica que vive el sector primario y los beneficios aprobados en otras provincias y por el Estado con efectos 2023, la Administración debería ser sensible y utilizar esta habilitación legal. Dadas las fechas creemos que debe tratarse con la máxima urgencia este asunto", ha señalado Bariáin.