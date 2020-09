TVE hace de altavoz de Puigdemont con una entrevista en radio y televisión

RTVE se ha convertido este lunes en altavoz del expresident de la Generalitat y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. El dirigente ha participado en el programa "Café de ideas", que se emite simultáneamente de 8 a 10 en La 2 y en Ràdio 4. En el espacio, presentado por Gemma Nierga, Puigdemont se ha mostrado "muy desencantado" con las maniobras del Gobierno para contentar a los independentistas como la tramitación de los indultos o el anuncio de reforma del delito de sedición. El líder de JxCat considera que, de momento, sólo se trata de "promesas y palabras", y ha puesto en duda que finalmente todas estas propuestas se acaben materializando.

Por este motivo, Puigdemont ha señalado que la estrategia de su formación en el Congreso será la de no colaborar en "gestos vacíos" que "sólo sirvan para distraer el independentismo". El expresiden fugado lamenta que España siga apostando por la "represión" y que no se ofrezcan otras soluciones.

�� president @KRLS a @cafedidees_rtve: "La legislatura va començar i acabarà de la mateixa manera: interferida il·legítimament per l'Estat en la lliure sobirania del @parlamentcat. L'Estat no té ni una sola proposta política ni projecte per Catalunya i ho fia tot a la repressió" pic.twitter.com/6tBirYEFAF