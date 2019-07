Tusk retrasa el inicio de la cumbre mientras los líderes mantienen contactos para salvar sus diferencias

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha retrasado dos horas, hasta las 13.00 horas, el inicio de la cumbre en la que los líderes europeos continuarán con las negociaciones para el reparto de altos cargos de la UE mientras éstos continúan con sus contactos bilaterales y a varias bandas para intentar desbloquear la situación.

Los jefes de Estado y de Gobierno deberían haber empezado su reunión a las 11.00 horas, después de que fuesen incapaces de lograr un pacto tras más de 24 horas de negociación este domingo y este lunes. Todos los jefes de Estado y de Gobierno han llegado a la sede del Consejo europeo en Bruselas para mantener distintos encuentros previos.

Por ejemplo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro portugués, António Costa. El segundo ha participado también en el encuentro de Sánchez con el mandatario belga, Charles Michel. Macron, por su parte, se ha visto también con el líder belga y el primer ministro holandés, Mark Rutte, antes de reunirse con la canciller Alemana, Angela Merkel.

Tras estos contactos y antes del inicio de la cumbre, está prevista una reunión entre los negociadores de las distintas familias políticas en la que participen Sánchez y Costa, por parte de los socialistas, Rutte y Michel, en nombre de los liberales, y el croata Andrej Plenkovic y el letón Krisjanis Karis en representación del Partido Popular Europeo.

En un encuentro previo a todos estos contactos, la familia socialdemócrata ha mantenido su apoyo al holandés Frans Timmermans como nuevo presidente de la Comisión a cambio de nombrar al conservador alemán Manfred Weber como presidente del Parlamento Europeo.

Así lo ha asegurado Pedro Sánchez a su llegada a la cumbre. En su opinión, esto "puede ser la base" para "un acuerdo potencial", mientras que considera "inaceptable" que "algunos" rechazan la figura de Timmermans por "defender los principios y valores europeos" en alusión a los países del centro y este.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también ha insistido en que los socialdemócratas tienen "un candidato", en alusión a Timmermans, pero entienden "la necesidad de que haya un equilibrio de género en el paquete global".

Sin embargo, el primer ministro checo, Andrej Babis, ha reiterado en declaraciones a los medios que que la candidatura de Timmemans para presidir la futura Comisión Europea es "inaceptable" y ha defendido que los países que forman el llamado grupo de Visegrado (República Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia) prefieren a alguien que "no tenga una visión negativa" de la región.

A su vez, el primer ministro letón, Arturs Krisjanis, del PPE, ha reclamado "buscar una solución diferente" y "que una y no divida, tras dejar claro que "la estrategia hasta ahora no está produciendo resultados". "Los candidatos propuestos hasta ahora no han tenido un efecto de unir, así que tenemos que ampliar e ir más allá", ha planteado, insistiendo en que hay "un número de opciones".

En este contexto, Merkel ha pedido flexibilidad a los líderes europeos para ser capaces de desbloquear la situación. "Creo que todos deben entender que necesitamos cambiar un poco. Entonces habrá una oportunidad de llegar a un acuerdo", ha expresado a su llegada.

El holandés Rutte ha mostrado también su confianza en conseguir desbloquear la situación. "Espero que encontremos una mayoría para alguien", ha dicho en referencia al futuro presidente de la Comisión Europea. "Creo que todo el mundo quiere lograr un acuerdo hoy", ha apuntado.

Su homólogo portugués se ha expresado en la misma línea: "Ayer estuvimos a una distancia muy pequeña de tener un acuerdo. Probablemente con menos cansancio un acuerdo sea cerrado", ha afirmado.