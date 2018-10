Tusk pide "no rendirse" aunque cree que el fracaso de las negociaciones del Brexit es "más probable que nunca"

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha hecho un llamamiento este lunes a las partes que negocian el acuerdo de salida de Reino Unido del bloque comunitario a "no rendirse" pese a que las conversaciones "han resultado ser más complicadas de lo que algunos pudieran haber imaginado", y ha advertido de que el fracaso de éstas es ahora "más probable que nunca".

"Debemos prepararnos (en la UE) para un escenario de falta de acuerdo, que es hoy más probable que nunca antes", ha asegurado el polaco en la carta de invitación que ha enviado a las capitales previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que comienza este miércoles en Bruselas con una cena de trabajo sobre el Brexit.

No obstante, Tusk ha insistido en que las partes no deben rendirse en sus esfuerzos para alcanzar "el mejor acuerdo posible" ya que "siempre parece imposible hasta que se consigue" y que, tras la pausa en la que se encuentran actualmente las negociaciones, los líderes deberán evaluar en la cena si se ha alcanzado "el progreso decisivo" que permita convocar una cumbre extraordinaria en noviembre para sellar finalmente un pacto.

La primera ministra británica, Theresa May, ha aceptado acudir al inicio de la cena para presentar su posición sobre el Brexit y abandonar después la sala para que los Veintisiete analicen su propuesta. May ha adelantado este lunes en la Cámara de los Comunes que cree que Reino Unido y la UE "no están muy alejados" sobre la solución para evitar la vuelta a una frontera dura en el Úlster en el futuro.

Ante el parón de las negociaciones, pospuestas hasta al menos después de la cumbre europea, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, se reunirá mañana primero con eurodiputados y después con ministros europeos en el Consejo de Asuntos Generales en Luxemburgo para informarles sobre el estado de las negociaciones y de los escollos que han frustrado cerrar un pacto este fin de semana.