Turull urge a Sánchez a decidir "de qué lado del Constitucional está"

(Actualiza la NA5141 con más información)

El exconseller Jordi Turull ha urgido al Gobierno a decidir "de qué lado del Tribunal Constitucional está" y a buscar una salida a los "presos y exiliados" por el "procés", después de que, a su juicio, dos magistrados "hayan puesto en duda que España sea un Estado de derecho".

Turull, junto a su abogado Jordi Pina, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para valorar la sentencia del Constitucional que avala su condena por sedición en el "procés", con los votos particulares de dos magistrados que creen desproporcionada la pena de 12 años de cárcel que se le impuso.

Ante esos dos votos discrepantes, ha mantenido Turull, el Gobierno "más progresista de la historia" ya no tiene "excusa", por lo que le exige "actuar de forma inmediata" en relación con los condenados por el "procés", los que están huidos de la justicia y todos los independentistas encausados: "No hay valentía, no hay coraje y les pido que reflexionen".

Por ese motivo, ha emplazado a Pedro Sánchez a decidir "si está al lado de quienes en aras de la unidad de España se cargan derechos o al lado de quienes defienden que no hay Estado de Derecho sin un escrupuloso respecto a los derechos y libertades fundamentales".

Turull, que ha comparecido aprovechando un permiso penitenciario arropado por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, también ha retado al Gobierno a desmarcarse de la "ultraderecha de Vox" y "actuar en consecuencia" con una solución tanto para los políticos presos, como para los "exiliados y represaliados" por el 1-O.

"Estos que piden el cordón para la extrema derecha viven y actúan acomplejados por lo que puede decir o hacer la extrema derecha", ha lamentado antes de enfatizar: "Menos cordón sanitario de blablabla y más ponerse al lado de los dos magistrados del Constitucional que dicen que la injusticia del Tribunal Supremo se ha valido de la petición de Vox para ponernos esta condena tan desproporcionada".

Ha criticado así la "fiabilidad cero" del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, a los que ha acusado de "avalar una sentencia del Supremo que, como dicen los votos particulares, se ha valido de la teoría de Vox para justificar el ensañamiento (...) y la venganza".

En la misma línea se ha dirigido a los magistrados y fiscales de las causas relacionadas con el 1-O, a los que ha planteado la misma disyuntiva: "Seguir siendo cómplices de una cúpula judicial que pone por delante la unidad de España a costa de cargarse derechos o libertades fundamentales o situar el respeto a los derechos fundamentales como un pilar básico del Estado de Derecho".

"La Historia los juzgará", ha enfatizado antes de apostillar que la sentencia del 'procés' "va en contra del signo de los tiempos": "Es la decisión de su conciencia", les ha espetado.

Por otro lado, Pina ha resaltado la "esperanza" que a su entender abren los votos particulares del Constitucional de cara al recurso que presentarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para lo cual tienen un plazo máximo de cuatro meses que no prevén agotar, como tampoco esperarán a conocer la resolución sobre el resto de condenados por el 1-O.

"Llámenme malpensado, pero si nos esperásemos a los otros y tenemos cuatro meses para presentar la demanda, la próxima resolución del Constitucional no sería hasta dentro de cinco meses", ha ironizado.