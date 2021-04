Turull urge a Sánchez a decidir "de qué lado del Constitucional está"

El exconseller Jordi Turull ha urgido al Gobierno a decidir de forma inmediata "de qué lado del Tribunal Constitucional está" y a buscar una salida a los "presos y exiliados" por el "procés", después de que, a su juicio, dos magistrados "hayan puesto en duda que España sea un Estado de derecho".

Turull, junto a su abogado Jordi Pina, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para valorar la sentencia del Constitucional que avala su condena por sedición en el "procés", con los votos particulares de dos magistrados que creen desproporcionada la pena de 12 años de cárcel que se le impuso.

Ante esos dos votos discrepantes, ha mantenido Turull, el Gobierno "más progresista de la historia" ya no tiene "excusa", por lo que le urge a "actuar de forma inmediata" en relación con los condenados, los que están huidos de la justicia y todos los independentistas encausados: "No hay valentía, no hay coraje y les pido que reflexionen".

Por ese motivo, ha emplazado a Pedro Sánchez a decidir "si está al lado de quienes en aras de la unidad de España destruyen derechos o al lado de quienes defienden que no hay Estado de Derecho sin un escrupuloso respecto a los derechos y libertades fundamentales".