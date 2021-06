Turull, tras su puesta en libertad: los indultos "son un gesto pequeño"

(Actualiza la NA5142 con declaraciones sobre las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas)

El exconseller Jordi Turull, uno de los líderes independentistas que fue indultado esta semana por el Gobierno, ha señalado que la medida de gracia "es un gesto pequeño", pues los "represaliados" por el procés "son 3.000" y los indultados solo 9.

"Es un gesto pequeño, somos nueve de 3.000, veremos si se abre una nueva etapa", ha señalado en una entrevista a TV3 en la que ha mostrado sus dudas sobre la verdadera voluntad del ejecutivo.

"Hay un compromiso de explorar una nueva etapa. Pero al otro lado no hay ninguna propuesta. Todo lo que no pase por que los catalanes decidan su futuro, no arreglará nada", ha asegurado.

Contrario a pedir perdón o a hacer autocrítica, ha acusado también al Tribunal de Cuentas de actuar "con maldad e incompetencia" en su investigación pendiente por los gastos de "acción exterior" de la Generalitat desde 2011 a 2017, cuando él no formaba parte del Govern que presidía entonces Artur Mas.

"A mi me cargan gastos del Govern de Mas, cuando yo no estaba", ha criticado y, por tanto, ahora está muy pendiente de una causa en la que sus "pruebas son muy evidentes".

"No soy conseller, no tengo competencias y me lo cargan todo. ¿Y con esto qué tengo ver?", se ha preguntado Turull, quien ha añadido que algo similar le ocurre también a Neus Munté.

"El Tribunal de Cuentas es la suma de la maldad, de querernos hacer daño, pero además con alto nivel de incompetencia porque, si no eres cargo público, ¿cómo quieren imputarte un gasto?", ha añadido.

Por otro lado, sobre la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido que debe servir para explorar si el futuro pasa "por más libertad, amnistía y autodeterminación".

Finalmente, sobre su inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta 2030, Turull ha señalado que aunque no sea su tarea oficial seguirá trabajando en lo que pueda, en sus horas libres, por sus ideales pues sigue adelante su "compromiso político". EFE