Turull, sobre la nueva sentencia del Supremo: "Nos veremos en Europa"

(Actualiza la NA1196 con más declaraciones de Turull)

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha anunciado este lunes que recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le mantiene la inhabilitación por el 1-O. "Presentaremos los recursos que sean pertinentes, nos veremos en Europa, donde hay justicia, no venganza", ha dicho.

Este lunes, el Tribunal Supremo ha condenado a Turull, al ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa por un delito de malversación, lo que implica que no se rebajará su inhabilitación a pesar de aplicarles la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica la malversación.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Turull ha asegurado que, tras la reforma del Código Penal, "nada ha cambiado" y que se siguen "criminalizando los hechos del 1-O", a la par que ha acusado al Supremo de ejercer "de legislador, de opinador político y de justiciero".

"El Tribunal Supremo me puede condenar si quiere de por vida, y me puede inhabilitar de por vida. Lo que queda claro es que no me inhabilitará ni un solo minuto de mi compromiso para hacer efectiva la independencia de Cataluña. No me hace falta ningún cargo público para trabajar intensamente por la independencia de Cataluña", ha remachado Turull.

A lo largo de esta tarde, Turull se reunirá con su equipo de abogados y darán "los pasos que toquen" para llegar a la justicia europea, con la intención "de que Europa reconozca que el 1-O no fue delito".

Con todo, el secretario general de JxCat, que fue conseller de la Presidencia en el Govern del 1-O, ha afirmado que la reforma del Código Penal ha tenido "el resultado inverso" al pretendido, ya que no ha comportado más "desjudicialización" sino que "se sigue criminalizando" el 1-O.

Y ha cargado de forma velada contra ERC por haber "dejado al margen" durante la negociación para reformar el Código Penal a algunas de las personas implicadas, en referencia a JxCat.

La condena del Supremo sí que levanta la inhabilitación de tres expresos de Junts, los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull y el exsecretario general del partido, Jordi Sànchez, aunque Turull ha evitado referirse a un eventual retorno de alguno de ellos a la primera línea de la política: "Esto no va de soluciones personales, no va de cálculos políticos y menos de cálculos partidistas".

También se ha referido a la nueva condena del Supremo Jordi Sànchez, a quien el alto tribunal sí que levanta la inhabilitación: "No tuvimos un juicio justo como no es justa esta revisión de condena. La última palabra la tendrá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ha indicado en un mensaje en su cuenta de Twitter al conocerse la noticia.

Por su parte, Joaquim Forn ha expresado que "ninguna sentencia del Tribunal Supremo blanqueará el juicio farsa ni los años en la cárcel", mientras que Josep Rull ha acusado al alto tribunal de moverse "con parámetros políticos, retorciendo el derecho hasta extremos inauditos y arbitrarios", según han expresado ambos en sus respectivas cuentas de Twitter.