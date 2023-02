Turull, sobre la nueva sentencia del Supremo: "Nos veremos en Europa"

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha anunciado este lunes que recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le mantiene la inhabilitación hasta 2030 por el 1-O. "Presentaremos los recursos que sean pertinentes, nos veremos en Europa, donde hay justicia, no venganza", ha dicho.

Este lunes, el Tribunal Supremo ha condenado a Turull, al ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa por un delito de malversación, lo que implica que no se rebajará su inhabilitación a pesar de aplicarles la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica la malversación.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Turull ha asegurado que, tras la reforma del Código Penal, "nada ha cambiado" y que se siguen "criminalizando los hechos del 1-O", a la par que ha acusado al Supremo de ejercer "de legislador, de opinador político y de justiciero".

"El Tribunal Supremo me puede condenar si quiere de por vida, y me puede inhabilitar de por vida. Lo que queda claro es que no me inhabilitará ni un solo minuto de mi compromiso para hacer efectiva la independencia de Cataluña. No me hace falta ningún cargo público para trabajar intensamente por la independencia de Cataluña", ha remachado Turull.