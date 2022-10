Turull reta a Aragonès a comprobar si tiene el consenso del 80% del Parlament

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha retado este domingo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a comprobar si su nuevo Govern dispone del "consenso del 80%" del Parlament, una alusión a que se someta a una cuestión de confianza.

Así lo ha dicho en Twitter después de que la Generalitat haya hecho públicos los nombres de los consellers que cubrirán las vacantes que ha dejado JxCat en el Govern: Carles Campuzano (ex de CDC) a Derechos Sociales, Joaquim Nadal (ex del PSC) a Investigación y Universidades, Gemma Ubasart (ex de Podem) a Justicia, Derechos y Memoria, Manel Balcells a Salud, Natàlia Mas a Economía y Hacienda, Meritxell Serret a Acción Exterior y Juli Fernández a Territorio.

Aragonès ha destacado en un tuit que, con la incorporación de siete nuevos consellers, "Cataluña tendrá un Govern de país. Un Govern para la Cataluña entera, que representará los consensos del 80% de la ciudadanía".

Le ha replicado Turull: "El Parlament representa al pueblo de Cataluña, y es el lugar donde comprobar si este gobierno representa el consenso del 80%. Es un tema de radicalidad democrática, renovar la confianza de la cámara, una vez se ha apartado de los compromisos concretos por los que fue investido presidente".