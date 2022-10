Turull ve "resignación" del Govern en las palabras de Nadal sobre las desventajas del 'procés'

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que la "resignación" de la Generalitat en su objetivo de la independencia se ha demostrado con las declaraciones de este domingo del conseller de la Generalitat Joaquim Nadal, que ha dicho que el 'procés' ha conllevado más retrocesos que avances.

"Confirman que el Govern del presidente Pere Aragonès es el Govern del dejarlo estar y de poner más valor a la resignación", ha declarado a los periodistas durante la Diada Castellera de Santa Úrsula en Valls (Tarragona).

jordi Turull ha añadido que el actual Govern, con ERC en solitario, "se dedica más a los reproches a Junts que a ocuparse de hacer su función".

Ha acusado a los consellers de no hacer políticas sectoriales, algo bastante triste y lamentable, en sus palabras, y se ha dirigido concretamente al nuevo conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano: "Solo se dedica a hacer reproches, y a las entidades sociales les gustaría escuchar cuales serán las actuaciones en su ámbito".

A su parecer, la actitud de los consellers es "una dinámica que debe venir del presidente", y ha dicho textualmente que los miembros del Ejecutivo solo se sienten seguros cuando hacen reproches al adversario y eso quita credibilidad al Govern.

En referencia a los Presupuestos para Catalunya de 2023, ha reiterado que ya no son los de Junts porque el exconseller de Economía Jaume Giró los elaboró dentro del acuerdo de investidura con ERC: "No se puede afirmar que son nuestros Presupuestos. No lo son".

Preguntado por las declaraciones del sábado del líder del PSC, Salvador Illa, en las que criticó que en las negociaciones presupuestarias con ERC se mezclaban cuestiones como la modificación del delito de sedición, Turull ha vuelto a abogar por "derogarlo y no modificarlo".

"Es incomprensible que ERC haga más actos de fe y ayude más a estabilizar al Gobierno de España que al que podría haber sido el Govern del 52% del indeopendentismo catalán", ha lamentado.