Turull: "Junts no se plantea dejar el Govern, sino evaluarlo"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha aclarado este domingo que Junts no está diciendo "que se plantee dejar el Govern", sino que ve "normal que se evalúen" los acuerdos con ERC, para analizar si aquellos compromisos conjuntos "se están cumpliendo y valen para avanzar".

En una entrevista en el diario Ara, el dirigente de Junts ha asegurado que su formación persigue "culminar" el camino iniciado con el referéndum del 1 de octubre, por lo que no quiere "despistarse" de ese objetivo ni tampoco de sus retos marcados en el campo económico o social.

"Es lógico que se diga que se quiere evaluar esto, si nos ayuda a avanzar o no. Si este coche no va bien o está parado quizá lo tenemos que dejar en el arcén", ha dicho a modo de ejemplo, y ha subrayado: "Lo que no haremos es bloquear el país al servicio de un pacto".

En esta línea, Turull ha defendido "pasar a la acción, a los hechos", y ha admitido que en este terreno existe "una diferencia estratégica importante con ERC".

"Ellos dicen: hemos de ser más para comenzar a hacer. Nosotros decimos: o comenzamos a hacer o nunca seremos más", ha señalado en alusión a las diversas estrategias políticas con su socio de Govern, aunque ha dejado claro que toda ruta es "legítima".

Por otra parte, ha recordado que siempre han defendido que el diálogo "como una actitud", pero ha espetado a continuación: "Lo que no puede ser el diálogo, y creo que esta esa la estrategia del Gobierno del Estado, es el hipnotizador del movimiento independentista".

"Esto no da más de sí. Está llegando a un punto en que nos va la dignidad", ha añadido en relación a la Mesa de Diálogo abierta con el Gobierno español.

Precisamente ayer, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, reivindicó la apuesta de su partido por el diálogo con el Estado, ya que la negociación "es la mejor herramienta para confrontar democráticamente" con el Estado, argumentó. EFE

jd/hm/fg