Turull (Junts) pide un gran acuerdo por Rodalies: "El Estado nos tiene en la indigencia ferroviaria"

Trias y Nogueras ven "mala gestión" y no mala suerte en la avería en la R2

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reclamado la necesidad de impulsar un gran acuerdo en Catalunya sobre Rodalies, tras las incidencias en el servicio provocadas por el incendio el lunes por la noche en un cuadro de señales de la R2 en Gavà (Barcelona), y ha asegurado que el Estado tiene a los ciudadanos "en la indigencia ferroviaria".

"Esto no puede continuar de ninguna manera. Necesitamos este gran acuerdo de país para plantarnos en Madrid, para no poner más alfombras rojas y para no ponérselo tan fácil a esta tomadura de pelo", ha sostenido en declaraciones delante de la Estació de França de Barcelona, junto con la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y el candidato a la alcaldía, Xavier Trias.

Tras asegurar que la situación de Rodalies es insostenible, ha sostenido que le sorprende que aún haya quién se escandalice --en sus palabras-- y, en paralelo, "haya aplanado el camino y haya dado apoyo a este engaño presupuestario año tras año".

Aunque el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores, habló de mala suerte para argumentar la avería en la R2, Nogueras ha atribuido lo ocurrido a una cuestión de "mala gestión" que afecta a la competitividad de Catalunya, ha dicho.

Y es que, según la portavoz de Junts en el Congreso, en 2022 se detectaron 525 incidencias, un 65% más que en los últimos años, mientras que en los últimos 15 años se han hecho 84 kilómetros de vías nuevas en Madrid y cero en Catatalunya, ha dicho entre otros datos.

"Es una auténtica vergüenza. El Estado habla de mala suerte. Me sorprende que puedan decir que es mala suerte. Esto es mala gestión, es hacer las cosas mal, es una auténtica tomadura de pelo", ha aseverado Trias.

CRÍTICAS AL GOBIERNO MUNICIPAL

También ha acusado al Gobierno municipal, encabezado por Ada Colau, de no decir nada al respecto: "Crean dificultades en las entradas a Barcelona, como con el carril bici en Via Augusta, pero no tenemos el transporte público que merece la gente. La alcaldesa y Jaume Collboni deben protestar y levantar la voz ante esta situación".

Por ello, ha reclamado de nuevo el traspaso de Rodalies acompañado "del dinero necesario, de presente y futuro", para evitar generar más dependencia si no se hace de forma correcta.