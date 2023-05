Turull (Junts) critica "institucionalizar la incompetencia" y pide autoexigencia

El secretario de organización de Junts, Jordi Turull, ha criticado que en Catalunya haya habido "episodios en que se intenta institucionalizar la incompetencia, el sectarismo y el servilismo", y ha reivindicado la autoexigencia de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo.

En una intervención este jueves desde Pinós (Lleida), ha asegurado que esta no es la manera de hacer de Junts, y ha criticado a quienes no son capaces de criticar a su partido "porque hay servicios, como Rodalies, que no funcionan de ninguna de las maneras".

"Cuando hay episodios de incompetencia y antes de hacer autocrítica prefieres quitarte las responsabilidades... Esta no es nuestra manera de hacer", ha subrayado Turull, que ha defendido que su partido enfocará la campaña de las municipales en positivo.

Ha sostenido que para Junts "tan importante como la capital de Catalunya lo es cualquier municipio por pequeño que sea", y por eso se ha mostrado satisfecho de iniciar la campaña con unas declaraciones en Pinós, que ha calificado de centro geográfico de Catalunya.

Ha afirmado que el trabajo de los alcaldes es cada vez más importante porque los ciudadanos tienen más necesidades, y ha defendido que la política municipal es agradecida, por la cercanía al ciudadano, pero también "muy exigente".