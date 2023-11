Turull (Junts) asegura que Puigdemont podrá volver cuando la ley de amnistía esté "en vigor"

"Aquel juez que se invente cualquier excusa y no haga la aplicación de la ley estará prevaricando"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este martes que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podrá volver a Catalunya cuando la ley de amnistía esté "en vigor", pero ha negado que hayan hecho un calendario al respecto.

"¿Cuándo podrá volver? Cuándo esté en vigor la ley. Los expertos lo han dicho, pero no hemos hecho un calendario", ha destacado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, alegando que en la negociación han priorizado que la amnistía incluya a muchas personas del movimiento independentista que no son conocidas.

Sobre que el PSOE cifre en 309 los ciudadanos y dirigentes que podrán beneficiarse de la amnistía, Turull lo ha negado al asegurar que han hecho "los números del gran capitán", pero ha evitado concretar una cifra.

"Toda la gente perseguida de una manera u otra, a nivel penal, administrativo o contable, por haber colaborado o participado en el movimiento independentista debe poder tener la tranquilidad de que entra en la ley de amnistía", ha sostenido el dirigente de Junts, que ha añadido que la cifra de referencia de su partido se acercará más a la que marque Òmnium.

Tras constatar que este noviembre debe celebrarse la primera reunión del mecanismo de verificación, ha precisado que sus miembros son personas "europeas" y ha añadido que confía mucho en este órgano.

NO PRESENTARÁN ENMIENDAS

Además de confiar en que la ley de amnistía entre en vigor lo antes posible y que hay un acuerdo para no dilatarlo, ha explicado que no presentarán enmiendas al texto, pero mirarán las que se presenten.

Al preguntársele el motivo por el que Junts no ha firmado la ley, Turull ha concretado que el PSOE les pidió que preferían hacerlo ellos en solitario: "Nosotros ya la teníamos firmada, pero nos pidieron que o todos o sólo ellos" .

SOBRE ERC

Sobre que ERC no la haya firmado tampoco, no ha querido pronunciarse y ha explicado que la semana pasada habló con su secretaria general, Marta Rovira, cuando anunciaron que habían pactado una ley de amnistía con el PSOE, un texto en el que había cosas que no veían "claras".

Según Turull, en la negociación de Junts con el PSOE "se han puesto todas las garantías para que no salgan jueces haciendo argucias procesales para intentar esquivar la aplicación de esta ley".

"Aquel juez que se invente cualquier excusa y no haga la aplicación de la ley, que es su función, estará prevaricando. Fíjese que en el acuerdo político se habla de las acciones legales que sean necesarias si de la ley de amnistía no se producen los efectos que manda la misma ley", ha zanjado.