Turull exige a Aragonès que se implique en la negociación de los Presupuestos

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha exigido este sábado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que "asuma la responsabilidad que le toca" y se "implique" en la negociación de los Presupuestos para 2023.

Así lo ha dicho en su intervención ante el Consejo Nacional de JxCat, que se celebra en Igualada (Barcelona) y en el que también ha advertido de que Aragonès no puede pedir "una adhesión" de Junts a los Presupuestos, "un voto de sí o sí" sin aceptar sus propuestas: "No hemos pedido la luna", ha resuelto.

Todo ello, después de que Aragonès advirtiese ayer a JxCat y PSC que es "la hora de la responsabilidad", y aventurase que vienen "horas importantes" en la negociación presupuestaria.

Hoy, Turull ha respondido al president: "jugando a tres bandas" y "jugando al escondite" "es imposible llegar a un acuerdo", ha avisado, y ha acusado a ERC de llevar a cabo unas negociaciones "laberínticas".

El secretario general de JxCat ha reprochado al Govern que haya estado "despistando" a todo el mundo con los Presupuestos: "Dijeron que JxCat era su socio prioritario y lo primero que hacen es pactar con los comunes".

Turull ha advertido que algunas de las medidas que está negociando el ejecutivo catalán con el PSC "no son compatibles" con Junts, y ha añadido que su formación "no puede aceptar" que se pida "adhesión" a los Presupuestos cuando el Govern no acepta temas "esenciales" para JxCat.

Tarde o temprano, ha dicho Turull, JxCat "deberá tomar una decisión" respecto a los Presupuestos, que se hará "pensando en la gente, en su progreso, su bienestar y su libertad".