Turull no entiende reproches ERC cuando tiene "tanta comprensión" hacia PSOE

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, se ha quejado este domingo de los reproches que algunos dirigentes de ERC han hecho a su partido, al Consell per la República y a la ANC, mientras muestran "tanta comprensión" hacia el PSOE, "aquellos que nos espían y nos reprimen".

Turull ha hecho estas consideraciones durante su visita a la localidad de Llagostera (Girona), donde ha asistido a una comida que ha servido para presentar al candidato de Junts per Catalunya a la alcaldía de esta localidad, Narcís Llinàs, en las próximas elecciones municipales de mayo del 2023.

Turull se ha mostrado "esperanzado" de que Llinàs mejorará los resultados de Junts en Llagostera, donde actualmente gobierna una coalición de ERC y la CUP, con siete concejales, mientras la oposición está formada por cinco concejales de Junts y uno del PSC.

Respecto a las discrepancias entre los partidos de la coalición del Govern, el dirigente nacionalista ha reiterado hoy que la petición "unánime" de Junts per Catalunya es la de pedir que se cumpla el acuerdo de gobierno con ERC, "que da posibilidades de avanzar hacia la independencia".

"Pedimos al president (Aragonès) que no actúe como si fuese un Govern de sólo un partido" y al margen del acuerdo establecido por ERC y Junts en el inicio de la legislatura.

"Nos queremos poner de acuerdo, nos necesitamos todos", ha indicado, para añadir que "no entiendo que haya tantos reproches hacia Junts, hacia la ANC, hacia todo el mundo y tanta comprensión hacia el PSOE, aquellos que nos espían y nos reprimen".

Turull entiende que el debate sobre política general ha de ser el lugar en el que ERC exponga que cumple con el acuerdo alcanzado con Junts: "es lo más normal del mundo, lo que da fuerza y estabilidad", pedir que se cumpla el acuerdo, ha considerado.

"Después se deberán tomar decisiones", ha avisado y ha añadido, que, en el caso de Junts, "serán en clave de país" y "por unanimidad, no consenso, unanimidad" en el partido.

Respecto a las declaraciones del presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en las que acusó a algunos dirigentes del PSC y Junts de taparse la corrupción, Turull ha dicho hoy que "me generaron mucha tristeza".

"No entraremos en provocaciones de ninguna clase porque yo creo que lo que reclama la gente es justamente compactar y estas declaraciones sin ton ni son no ayudan. Entre independentistas lo que debe haber es un esfuerzo de recoser complicidades y no ampliar reproches", ha defendido. EFE.

db/hm/bal