Turull da dos salidas a Aragonès: cuestión de confianza o nuevas elecciones

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha señalado este sábado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dos salidas a la actual situación en Cataluña: o se somete a una cuestión de confianza para comprobar si cuenta con suficientes apoyos parlamentarios o convoca elecciones anticipadas.

En una visita a Móra la Nova (Tarragona) para apoyar a la alcaldable de JxCat en el municipio, Xènia Ripoll, Turull se ha referido al nuevo contexto generado tras la decisión de Junts de romper con ERC y abandonar el Govern que preside Aragonès.

Según Turull, Aragonès "debe hacer una reflexión", porque en año y medio de legislatura ha "perdido la confianza" de los 41 diputados de JxCat y la CUP, que contribuyeron a su investidura y que ahora consideran que el president "no está cumpliendo" los acuerdos que suscribió.

"Por un tema de radicalidad democrática", ha advertido, Aragonès "tiene dos soluciones": o bien "busca nuevas alianzas" para superar una cuestión de confianza en el Parlament, o bien convoca unas nuevas elecciones, "como han hecho en otros países europeos".

Ninguna de las dos opciones, ha remarcado, "dependen de JxCat, sino del propio presidente de la Generalitat", que sin embargo ya ha expresado su disposición a seguir gobernando en minoría.

Sobre la fractura en el movimiento independentista, ha denunciado que ERC "se estaba alejando mucho de la unidad" entre partidos y entidades favorables a la independencia.

Turull es partidario de reconstruir la unidad independentista y "volver a trazar una hoja de ruta" compartida, porque "es el momento de volver a pasar a la acción": "Por JxCat no quedará", ha afirmado.

"La gente nos pide que actuemos en consecuencia, no que vayamos reculando", ha subrayado, pero JxCat "llegó a la conclusión de que estábamos reculando en lugar de avanzar".

Illa mantiene su mano tendida al Govern y no tiene prisa para ir a elecciones

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha vuelto a ofrecer "mano tendida" al Govern de Pere Aragonès para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2023 y ha asegurado que no tiene "ninguna prisa" para ir a elecciones.





En su visita al municipio de Bagà (Barcelona), Illa se ha referido a la decisión de JxCat de romper con ERC y abandonar el Govern, lo que deja a Aragonès con un ejecutivo sustentado en tan solo los 33 diputados de su partido, lejos de la mayoría absoluta.

A la espera de que el lunes la comisión ejecutiva del PSC celebre una reunión extraordinaria para trazar la estrategia a seguir a partir de ahora, Illa ha explicado que propondrá "seguir construyendo una alternativa" al actual Govern, aunque sin forzar los tiempos: "No tenemos prisa para nada", ha insistido.





"No somos amigos de volantazos ni bandazos", ha recalcado Illa, que ha puntualizado que "construir una alternativa no significa decir no a todo", por lo que seguirá "tendiendo la mano para que Cataluña tenga un presupuesto de país".





Para Illa, "es momento de responsabilidad, de sentido común, de pensar más en los intereses de los catalanes que en los intereses de partido".





Frente a las críticas de PP y Cs a los socialistas por actuar como "muleta" del Govern de Aragonès, ha subrayado: "Yo no rescato a ningún gobierno, yo rescato a Cataluña".





En este momento "muy complejo" que vive Europa en general y Cataluña en particular, según Illa, "se necesitan gobiernos fuertes y estables", que desplieguen una "política constructiva y útil".





"En Cataluña, tenemos todo lo contrario", ha lamentado Illa, que ha destacado que se cumplen "500 días" de un Govern "muy débil", que se ha caracterizado hasta ahora por la "confrontación permanente" entre ERC y JxCat, solo "interesados en peleas internas".





Illa ha lanzado un "mensaje de tranquilidad, confianza y esperanza" a los catalanes y ha defendido una alternativa que se plantee "mirar hacia adelante, avanzar y no retroceder, solucionar problemas y no quedar enquistados" en ellos: "Hay un camino diferente, en el que caben todos", ha apostillado.