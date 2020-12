Turquía condena al periodista turco Can Dundar a más de 27 años de prisión por espionaje y terrorismo

ESTAMBUL, 23 (DPA/EP)

Un tribunal de Estambul ha condenado este miércoles al periodista Can Dundar, que vive exiliado en Alemania, a penas que suman más de 27 años de prisión por cargos de espionaje y de colaboración con una organización terrorista.

En su veredicto, el tribunal condena a Dundar a 18 años y nueve meses de prisión por obtener secretos estatales con el propósito de usarlos para espionaje político y militar y además le impone otros ocho años y nueve meses de prisión por apoyar a una organización terrorista armada sin ser miembro de la misma.

Los abogados de Dundar no han acudido al tribunal y han argumentado que no comparecen porque "no quiere ser parte de una práctica para legitimar un veredicto político decidido con antelación".