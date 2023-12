El turolense José Luis Ramos gana la Beca Emilia Pardo Bazán de Literatura Gastronómica con 'De postre, dictadura'

El historiador turolense José Luis Ramos Rebollo ha ganado la III Beca Emilia Pardo Bazán de Literatura Gastronómica en Residencia con el proyecto titulado 'De postre, dictadura. La cocina extremeña primorriverista'.

El proyecto de Ramos se mueve entre el ensayo y la ficción, y parte del recetario de su abuela Isabel Gómez Guerra, iniciado el 1 de agosto de 1924, con el fin de explorar los hábitos gastronómicos y la memoria de la España rural durante la dictadura de Primo de Rivera.

Según ha explicado el ganador de la beca, el punto de partida es el descubrimiento del cuaderno de recetas. "Cuando lo encontré, no hace muchos años, no imaginé que me encontraría ahora con la oportunidad de materializarlo como un artefacto literario. La sorpresa, la emoción y el vértigo de aquella tarde de no siesta de verano extremeño se extendieron durante bastante tiempo hasta que pensé que aquel cuaderno manuscrito podía ser utilizado como andamiaje, cien años después, de una crónica primorriverista", ha manifestado.

En este proyecto, ha indicado que ha contado con el apoyo de sus amigos. "Ha sido crucial para empezar a dar forma al proyecto y presentarse a la beca", ha asegurado.

En este sentido, durante el próximo mes de febrero, el turolense José Luis Ramos residirá en la Residencia Literaria 1863, un apartamento del siglo XIX situado en la misma calle donde nace la escritora Emilia Pardo Bazán, y podrá empaparse de la vida cultural gallega para concentrarse en su proyecto de literatura gastronómica.

La beca que es desarrollada por la editorial 'Col&Col' y la Residencia Literaria 1863 y dirigida por la actual Premio Nacional de Poesía, Yolanda Castaño, tiene como objetivo fomentar y apoyar la escritura gastronómica, proporcionando a los escritores el espacio y el tiempo necesarios para dedicarse a su propio proyecto de creación literaria.

HISTORIA DE JOSÉ LUIS RAMOS

José Luis Ramos Rebollo nace en Teruel y es licenciado en Humanidades y Máster en Estudios Norteamericanos. Además, es profesor de secundaria y de la UNED, y coordina diferentes clubes de lectura.

Asimismo, ha desarrollado estancias de investigación en la Universidad de California, Santa Bárbara y en la Universidad Humboldt de Berlín.

También ha formado parte de diversos proyectos de investigación universitarios y ha publicado artículos de investigación en diversas obras colectivas, como 'Las masculinidades en la Transición' en 2015, 'Eventos del deseo. Sexualidades minoritarias en las culturas/literarias de España y Latinoamérica a finales del siglo XX' en 2018 o 'Nuevas visiones sobre el cómic. Un enfoque interdisciplinar' en 2018, entre otras publicaciones.

En la actualidad, Ramos está realizando su tesis doctoral sobre las representaciones homosexuales en la obra del escritor y periodista español, Eduardo Mendicutti.