Turismo de Segovia colabora con el 'Afro Blue Festival' que se celebrará los días 9 y 10 de septiembre

Los Jardines de los Zuloaga acogerán los días 9 y 10 de septiembre un festival de música muy especial: el Afro Blue Festival, que busca dar a conocer al público general la música blues, soul, jazz, funk y todas aquellas disciplinas que forman parte de la música negra y se escapan a las redes de distribución más comerciales.

Turismo de Segovia se ha unido a este evento poniendo sus canales de venta de entradas a disposición del Afro Blue Festival.

Por tanto, las entradas para cada día, las combinadas y los abonos jóvenes, pueden ya comprarse presencialmente en el Centro de Recepción de Visitantes (de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, sábado de 10.00 a 18.00 horas y domingos de 10.00 a 16.0 horas), en www.turismodesegovia.com y en el teléfono 921 46 67 20.

Este festival, que nace del Wic Festival, con amplia experiencia en la organización de eventos de este tipo, reúne a bandas consolidades y nuevas promesas: Nikki Hill, JP Bimeni and The Black Belts, Nestor Pardo, Big Daddy Wilson, Aarón Pozón 4tet, Gisele Jackson and Yhe Shu Shu's, Shirley Davis and The Silverbacks, Izo Fitzroy, Los Saxos del Averno y Combo Batanga.

De todos estos artistas puede encontrarse información en la página web del Festival, donde cuentan además con vídeos de sus actuaciones para empezar a deleitarnos con su música.

Una de las particularidades de este vento y, en concreto, de su celebración en la ciudad de Segovia, es que los distintos grupos e intérpretes podrán tocar con sin prisas, disfrutando de un entorno agradable y único como son los Jardines de los Zuloaga, que cuentan con la iglesia de fondo y unas panorámicas que lo hacen único.

Además, desde la organización destacan de Segovia su patrimonio, su gastronomía y sus conexiones a través del tren de alta velocidad como características que hacen aún más apetecible la visita.

ATRAER UN PÚBLICO DIVERSO

Por otro lado, el Afro Blue, además busca reunir a un público muy diverso. Por ello han programado el comienzo de los conciertos, tanto el viernes como el sábado, a las 18.00 horas para que, como indica la organización "sea atractivo incluso para las familias con niños" apoyándose, además, en la gratuidad para menores de 18 años y la tarifa reducida para los jóvenes de 18 a 24 años.

La finalización de los conciertos será en torno a la una y media de la mañana y la entrada y salida del mismo podrá realizarse en cualquier momento a lo largo de su celebración con el fin de poder disfrutar del ambiente adaptando la duración a las necesidades de cada asistente.

Con el fin de llegar a ese público más joven, Turismo de Segovia y el Afro Blue Festival sortearán un abono joven más la entrada para un acompañante para cada uno de los días de Festival.

El sorteo se desarrollará en las redes sociales de Turismo de Segovia en la semana del 29 de agosto.