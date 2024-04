Turismo.-Paquito Navarro: "Que el mejor pádel del mundo venga aSevilla es un privilegio"

El jugador sevillano de pádel Paquito Navarro ha visitado este lunes las instalaciones del Estadio de La Cartuja, que ultima los preparativos para albergar, en poco menos de dos semanas, el 'Premier Pádel Andalucía Sevilla P2'. Acompañado por el director del torneo, Aitor Jiménez, y el director del recinto, Daniel Oviedo, Navarro ha mostrado su ilusión en las puertas de la cita: "Sevilla es muy privilegiada de tener el mejor pádel del mundo".

Navarro ha podido ver en primera persona el proceso de transformación del recinto para acoger el mejor pádel del mundo, que se disputará del 28 de abril al 5 de mayo. En plena transformación, La Cartuja ya cuenta con los cimientos del espectáculo: tres pistas de juego y una pista de activación que harán las delicias del público en una semana muy esperada por la afición, señala la Junta en una nota de prensa.

Navarro, "gran referente local", ha destacado sus ganas de jugar en casa por primera vez desde 2017: "Me encantaría llegar al finde, echar al público encima, que lo vivan y vivir un buen espectáculo. Ojalá poder vivir un viernes, sábado o domingo con esto todo lleno y que esto (La Cartuja) sea una caldera".

Por otro lado, Sevilla será el segundo torneo que verá brillar la dupla Paquito Navarro-Juan Lebrón, consolidando una pareja muy esperada sobre la que Paquito ha sido muy claro: "No me puedo esconder, si juego con Lebrón (el objetivo) no puede ser otro que ir a ganar torneos y luchar por el número uno. El objetivo tiene que ser ese".

Finalmente, el jugador ha remarcado la oportunidad que supone la primera prueba de Premier Padel en suelo español del 2024: "Que el pádel venga a Sevilla es un absoluto privilegio. Que lo aprovechen, vengan y lo disfruten mucho. Sevilla es muy privilegiada de tener el mejor pádel del mundo".