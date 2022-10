Turismo.-El PP exige al alcalde "medidas urgentes" que ayuden a salir a la ciudad del "estancamiento turístico"

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha reclamado este miércoles al equipo de gobierno que "salga de su letargo en la gestión" y ponga en marcha medidas urgentes para ayudar a la recuperación del sector turístico de la ciudad, especialmente campañas de marketing para potenciarla como destino turístico internacional, ya que "se encuentra en la cola de Andalucía" para alcanzar los niveles de actividad anteriores a la pandemia.

Así lo han manifestado los concejales Luis González y Eva Martín tras conocerse que el turismo granadino es el que "más lento se recupera de toda Andalucía, según la Encuesta de Ocupación Hotelera que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE)".

Martín ha mostrado su preocupación con que "haya cuatro provincias andaluzas que han conseguido en este mismo periodo de tiempo superar sus registros de hace tres veranos, mientras que Granada se queda atrás, estando muy lejos de alcanzar las cifras prepandemia", a pesar de ser "uno de los mejores destinos turísticos del mundo", lo que ha achacado a la ausencia de una de actuaciones adecuada por parte del gobierno local.

"Estos datos publicados por el INE nos dan la razón cuando decíamos que no era el momento oportuno para quitar al sector de la hostelería y el comercio las bonificaciones que el anterior equipo de gobierno de la ciudad del PP había implementado", ha dicho Martín. Junto a ello, ha opinado que el ritmo de ejecución de los proyectos de la primera fase del Plan de Grandes Ciudades no es el adecuado, pues faltan unos meses para concluir la prórroga de la primera fase y "no se ha materializado ningún proyecto".

"El alcalde socialista, junto a la Diputación, presentaba hace unos días su proyecto de destino turístico inteligente, para impulsar una plataforma que sirve para mejorar nuestro posicionamiento en los principales buscadores y páginas web", pero se ha preguntado "de qué sirve esto si luego tenemos dificultades para llegar a Granada por el déficit de las comunicaciones y conexiones con la capital, déficit este que alegan como causa principal de este retraso de Granada para recuperar los datos turísticos de antes de la pandemia".

Por su parte, el coordinador del grupo municipal popular, Luis González, ha expuesto que "la estructura económica de la ciudad de Granada se basa en el sector servicios, es decir, en el comercio, la hostelería y el turismo, por lo que la crisis económica que ha sucedido a la crisis sanitaria esté golpeando con fuerza a este sector, afectando a nivel de renta, de empleo, de salario y de rentabilidad".

El edil popular ha reseñado que "esto hace que el sector turístico en general esté dando unos rendimientos muy por debajo de la media de Andalucía, porque para cambiar hace falta la transformación por parte de la oferta del sector --que está intentándolo--, pero también la ayuda por parte de las administraciones".

En el caso de Granada, ha aseverado que "hay que unir la imagen de la ciudad que está afectado a la rentabilidad del sector y que no es la idílica que nos vende el gobierno socialista con su alcalde a la cabeza, sino que predomina la falta de limpieza, de actividades culturales, con servicios carentes de excelencia y un transporte que adolece de la calidad y de la cantidad para atraer visitantes a una ciudad donde la inseguridad está a la orden del día y donde proliferan los ocupas y las pintadas".