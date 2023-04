Turismo.- La Junta asegura que el suministro de agua "está garantizado" y pide no alarmar al turismo

El consejero de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha asegurado que el suministro de agua "está garantizado" durante este verano en la Costa del Sol, por lo que ha pedido no trasladar "ningún tipo de mensaje al sistema turístico de que puede haber problemas en esta materia".

Con estas palabras el consejero ha despejado las dudas sobre cómo podría afectar el tema de la sequía al sector del turismo de cara a la temporada alta, y aunque ha indicado que es, "en general, nuestro elemento de mayor preocupación", no debe haberla en cuanto al consumo.

Bernal ha recordado que es el Gobierno central quien tiene la competencia del 67% del territorio a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ha afirmado que "ahí sí que tenemos serios déficits que tenemos que resolver cuanto antes".

Mientras, y tras valorar el trabajo de la Junta de Andalucía para aprobar el tercer decreto de sequía, el consejero ha indicado que en la parte correspondiente a la Costa del Sol, en la provincia de Málaga y, "en definitiva, la que nos interesa en esta materia que es la que podría verse más afectada", se han hecho "todas" las actuaciones de urgencia "y quedan muy pocas por terminar".

Además, ha aludido a conversaciones mantenidas con la Consejería de Medio Ambiente tras las que "entiendo, está garantizado el suministro y creo que no tenemos que trasladar ningún tipo de mensaje al sistema turístico de que puede haber problemas en esta materia", ha abundado el consejero de Turismo.

"No obstante --ha continuado--, eso no significa que no tengamos que ultimar todas las precauciones y trasladar a la población criterios de ahorro de consumo que yo creo que ya empiezan a ser necesarios" porque, ha recalcado, "si no llueve no hay forma de alimentar los acuíferos".

A ello, Arturo Bernal ha sumado "la falta de inversión" del Gobierno central y una política hídrica "que no entendemos; creo que llevar la ideología a esos puntos es claramente afectar a la principal industria de nuestro territorio y a la calidad de vida de los ciudadanos", ha apostillado al respecto.

Frente a eso, ha querido poner en valor el trabajo de la Junta de Andalucía para, dentro de sus competencias, "paliar en lo posible esos déficits estructurales que tenemos en inversiones" para las que, ha lamentado, "ya vamos tarde".

A pesar de ello ha incidido en que "no hay preocupación en cuanto al suministro, por lo menos en este periodo estival, y si hoy lloviera muchísimo más de lo que lo está haciendo, pues mucho mejor", ha concluido.