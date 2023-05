Turismo.- Héctor Gómez afirma que proyectos como el de enoturismo de Montilla dan "un plus" al destino España

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, ha destacado este lunes en Montilla (Córdoba) que el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino denominado 'Amontíllate: vivir la experiencia del vino en Córdoba', que se desarrollará en dicho municipio con una inversión del Gobierno central de 2,7 millones de euros de los fondos de recuperación, es del tipo de proyectos "que le dan un plus, un valor añadido al destino a España".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, poco antes de visitar las Bodegas Pérez Barquero junto a la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el alcalde de Montilla y candidato socialista a la reelección, Rafael Llamas, el ministro ha señalado "España es una referencia mundial como destino turístico" y "estamos en una fase de análisis del sector" en la que "estamos superando, mejorando los datos prepandemia, en cuanto a gasto en destino".

De hecho, Gómez considera que "es muy importante pasar de contar turistas a realmente medir el impacto del turismo positivo en nuestro país, y este proyecto en concreto de enoturismo" en Montilla, que "es un extraordinario ejemplo de colaboración público-privada, va a suponer un punto de inflexión para la actividad turística" y son proyectos como éste los que "realmente generan valor añadido en el destino, por muchos motivos".

Así, según ha argumentado el ministro, "la orientación que sigue", junto a "las perspectivas y la previsión del turismo para este año son extraordinarias, y no lo dicen sólo los datos con los que trabajamos en el Ministerio, sino también la propia industria turística, las diferentes patronales", siendo "proyectos en esta dirección" los que "le dan un plus, un valor añadido al destino a España".

Es más, según ha añadido, "Andalucía tiene un potencial enorme, que hay que trabajar", con el que "hay que ir de la mano de la iniciativa privada, para tener un destino mejor, un destino más sostenible, en la línea de lo que representa hoy España", y "somos muy optimistas", ya que, "a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en estos últimos cuatro años, España sigue siendo un país muy competitivo".

En concreto, según ha resaltado Héctor Gómez, "estamos en una línea de crecimiento prácticamente doblando la media europea, estamos a la cola de la inflación en Europa y los datos turísticos son magníficos, pero nuestra vocación, nuestra orientación en la política turística tiene que ser precisamente en materia de sostenibilidad".

"Estamos en un escenario de transición y, por lo tanto --ha proseguido--, desde el municipalismo, proyectos como este, que se incorpora dentro del Plan de Sostenibilidad de los fondos europeos, son los que realmente nos dan un plus, y en ese plus siempre va a estar el Gobierno de España, apoyando proyectos de presente y, sobre todo, de futuro, generando sinergias que, desde luego, nos posicionan, y van a ser también un impulso potente para Andalucía, no solo para Córdoba y Montilla, sino para el conjunto de la comunidad".

Por ello, ha insistido en alabar "proyectos como estos, que están aportando y van a aportar mucho más al destino España" y para los que, "en total, hemos destinado 7,5 millones de euros en la provincia de Córdoba, dentro de los fondos de sostenibilidad y nuestro propósito en diferentes convocatorias es seguir apoyando proyectos diferenciados, que aporten valor añadido al destino Andalucía, al destino Córdoba y al destino España".

En cuanto al proyecto de enoturismo a desarrollar en Montilla al que se ha referido también, por su parte, el alcalde del municipio, Rafael Llamas, implica una "apuesta por la enogastronomía como eje temático principal, lo que supone para Montilla una gran oportunidad en términos de posicionamientos, de cohesión territorial y desarrollo económico en el ámbito rural".

Se pretende "ampliar la dimensión de la experiencia turística para dar cabida a toda la cadena de valor enogastronómica, lo que permitirá a los visitantes profundizar en el conocimiento del origen de esas materias primas, sus procesos de recolección y transformación, entre otros" vinculados al sector vitivinícola.