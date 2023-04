Turismo.- El Ayuntamiento formaliza en los tribunales su recurso contra la Zona de Gran Afluencia Turística

El Ayuntamiento de Granada ha formalizado un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Junta de Andalucía de declarar toda la ciudad como Zona de Gran Afluencia Turística, una vez agotada la vía administrativa, una medida que cuenta con el respaldo de los sindicatos UGT y CCOO, la Federación Provincial de Comercio y Facua.

El concejal de Comercio, Eduardo Castillo, ha señalado este viernes que todos los representantes del sector están "unidos contra esta medida" y emprenderán "todas las acciones oportunas para que la Junta de Andalucía revierta esta decisión".

Tras explicar que el Ayuntamiento está a la espera de que la Sala admita a trámite el recurso "y a partir de ahí solicitar a la otra Administración que presente la documentación", el edil ha expuesto que el inicio de la vía judicial se produce después de haber presentado propuestas, alegaciones y, por último, un recurso de reposición "que han sido ignorados por la Junta de Andalucía".

Junto a ello ha ofrecido un balance del primer mes de entrada en vigor de la medida, en el que, según ha dicho, la mayoría de las grandes cadenas y franquicias han decidido no abrir. "Sí lo han hecho las grandes superficies, donde la afluencia de personas ha sido muy escasa. No existía esa demanda y la prueba ha sido que estos domingos en los que sí se ha podido abrir casi no ha habido público".

El edil, que ha comparecido junto a los representantes de los distintos colectivos que respaldan el recurso, ha considerado la decisión de la Junta de Andalucía "un ataque a la conciliación familiar de los trabajadores del sector" y se ha referido también a los "devastadores efectos que tiene para el comercio local, al que impide competir en igualdad de condiciones con las grandes firmas comerciales.

"Se trata, sin lugar a dudas, de una medida que sería la puntilla y vendría a dinamitar a un sector que poco a poco está intentando recuperarse de los efectos que ha tenido en él la pandemia".

En este sentido ha recordado que el comercio local de proximidad supone "la principal actividad económica de la ciudad --casi el 40 por ciento del total-- es un factor fundamental de vertebración de los barrios y un elemento vital para la dinamización de la economía local, ya que da empleo a más de 16.000 personas y supone un 29 por ciento del PIB de la capital".