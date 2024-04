Turismo.- El Ayuntamiento de Chiclana inicia una consulta ciudadana para regular las viviendas turísticas

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación Municipal de Urbanismo, ha iniciado una consulta pública previa a la elaboración de una ordenanza municipal sobre viviendas de uso turístico en el término municipal, de tal manera que la ciudadanía pueda aportar sugerencias de cara a la redacción de esta ordenanza, cuyo objetivo será el de regular el uso de este tipo de viviendas.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que el objetivo es "garantizar" el acceso a la vivienda a la ciudadanía, considerando "imprescindible" que el casco urbano "esté libre de viviendas turísticas, mientras que el resto del territorio, como la zona de la costa, sí pueda albergar este tipo de inmuebles".

"No podemos permitir que haya muchas familias en Chiclana buscando un hogar para todo el año y no puedan encontrarlo, mientras hay viviendas en la ciudad que se alquilan a turistas durante el verano y, por tanto, no se pueden arrendar durante todo el año", ha expresado a este respecto el delegado municipal de Urbanismo, Rodolfo Pérez.

De esta manera, las entidades y personas interesadas en participar en esta consulta pública tienen hasta el 29 de abril para presentar sus sugerencias. Dicha participación se podrá llevar a cabo mediante instancia genérica, que podrá presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de manera presencial en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (Registro).

El delegado ha explicado que se ha abierto este proceso de consulta previa con el objetivo de "escuchar las opiniones" que tiene la ciudadanía y los empresarios locales respecto a este fenómeno de las viviendas de uso turístico, "de cara a regular el uso de las mismas y, sobre todo, garantizar el acceso a la vivienda".