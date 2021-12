Turismo.- El anuncio de la Costa del Sol "conquista" al mercado británico con más de 11 millones de visionados

'Suntalgia' recuerda al viajero de Reino Unido todas las posibilidades que ofrece la provincia de Málaga

Turismo Costa del Sol ha conquistado al mercado británico con 'Suntalgia', el primer anuncio publicitario de la historia de la Costa del Sol grabado en el Reino Unido y con actores ingleses que ha logrado, en sólo tres meses, más de once millones de reproducciones.

El reto de esta producción, grabada en Bristol, en Torremolinos y en Málaga, fue, según el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, "conquistar a un público tan exigente y maduro como el británico. Y hacerlo de una manera original y con el típico sentido del humor británico".

La empresa pública de turismo "no va a olvidar al que es su principal mercado emisor extranjero que seguirá siendo fiel a un destino con una oferta imbatible", ha resaltado Salado.

'Suntalgia' invita a los británicos a despertar con los rayos del sol entrando por la ventana, pasear por la orilla del mar bajo el calor del invierno o vivir un día de luz completo de experiencias", ha rememorado Salado, quien recuerda cómo el video insiste en que "el sol es vida, invita a disfrutar de cada momento y mejora el estado de ánimo".

En el anuncio se alude a que esto, en la Costa del Sol, se sabe: "Lejos de ser casualidad, el nombre de nuestra región alude a los más de 325 días de sol al año que, unido a la benevolencia del clima, convierten la zona en ese lugar paradisíaco al que siempre regresar, especialmente tras los duros meses vividos por la pandemia. Toca terminar el ciclo de oscuridad, vencer la nostalgia y vivir el sol", ha resaltado Salado.

El protagonista de este vídeo es Hunter Tremayne, un reconocido actor, escritor y músico británico que se inició en el mundo de la interpretación después de mudarse a Nueva York, donde se formó como actor, guionista y director en The School for Film and Television y en la Universidad de Nueva York. Trabajó en múltiples producciones de Broadway antes de afincarse en España.

Su peculiaridad y gran talento han hecho que directores, productoras y plataformas como Jaume Balagueró, Isabel Coixet, Movistar +, ABC, HBO y Netflix, hayan querido contar con él en diferentes producciones.

Destaca su papel como Mr. Keble en 'La librería', película premiada con varios Goyas y dirigida por Isabel Coixet, donde interpreta al entrañable Mr. Keble, y que comparte protagonismo con Emily Mortimer y Bill Nighy. Pronto volverá a las pantallas españolas con 'The Vault', ya estrenada en EEUU.

El 'spot' está producido por Teatro Soho Televisión (TST), la división audiovisual del Teatro del Soho CaixaBank impulsada por Antonio Banderas y dirigida por la periodista María Casado que busca aportar formatos distintos para televisión que emocionen y sean de calidad para y desde Málaga.