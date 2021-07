Túnez.- Saied asegura que no se convertirá en un "dictador" e insiste en su "respeto" a la Constitución

FOTO: Enlace a fotografía disponible al final del texto.

El presidente de Túnez, Kais Saied, ha asegurado este viernes que no se convertirá "en un dictador" y ha insistido en su respeto a la Constitución, rechazando así las acusaciones después de su decisión de suspender el Parlamento, destituir a altos cargos y ordenar el arresto de opositores.

"No es a esta edad en la que voy a comenzar una carrera como dictador", ha aseverado Saied en un encuentro con periodistas del medio estadounidense 'The New York Times', que ha sido difundida en parte por la Presidencia de Túnez y recogida por medios locales.

El mandatario tunecino ha reiterado su "respeto" a la Constitución y ha asegurado que en medio de la crisis que atraviesa el país está trabajando para "garantizar los derechos y la libertad" del pueblo.

Asimismo, ha asegurado odiar los golpes de Estado, pero "aún más" los intentos de "destruir el Estados desde dentro", según recoge el medio tunecino 'Mosaique FM', que indica también que el presidente ha defendido la "libertad de expresión" en el país.

Sobre su decisión de suspender el Parlamento, ha defendido que se respalda en que allí "había ladrones circulando" y "que se habían cometido varios delitos".

Por otro lado, las fuerzas de seguridad de Túnez han detenido y encarcelado este viernes al diputado opositor Yassine Ayari, por ofensas a la moral y dignidad del Ejército, después de la orden presidencial que levanta la inmunidad parlamentaria.

Ayari, un famoso bloguero que se dio a conocer en 2011 durante la revolución tunecina, ha sido muy crítico recientemente con la decisión del presidente, Kais Saied, de destituir al primer ministro, Hichem Mechichi, paralizar las funciones del Parlamento durante los próximos 30 días, y levantar la inmunidad de los miembros del mismo.

Además, las autoridades han iniciado los interrogatorios de cuatro miembros del partido islamista Ennahda, principal bloque en el Parlamento, por un delito de "intento de violencia" durante la jornada en la que Saied destituyó Mechichi y congeló las labores del Parlamento, informa TAP.

Asimismo, Saied ha emitido este viernes una orden presidencial para relevar de sus funciones como secretario de Estado del Ministro de Exteriores a Mohamed Ali Nafti, ha informado la Presidencia en Twitter, donde se ha difundido también el cambio del toque de queda a nivel nacional, que desde el 1 de agosto limitará la movilidad entre las 22.00 horas y las 5.00 horas (hora local).

Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días, algo a lo que se ha acogido el presidente del país para justificar su decisión, en medio de las denuncias sobre un golpe de Estado.

La decisión de Saied llegó después de la jornada de protestas el pasado domingo en las principales ciudades del país contra la gestión del Gobierno del ex primer ministro Hichem Mechichi de la crisis sanitaria y la económica, ahondada aún más por la pandemia del coronavirus.

