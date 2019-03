El tuit de Rufián sobre el 'procés' criticando a Vox y que se ha vuelto en su contra

El exdelegado del Gobierno en Cataluña, Josep Enric Millo, se ha referido durante su declaración en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo a la "trampa del Fairy" como uno de los tipos de agresión que sufrieron los agentes que participaron en el dispositivo del 1-O.

Según su declaración como testigo, consiste en verter detergente para que el agente resbale y caiga al suelo "y luego les patearan la cabeza". A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, Millo ha recordado como a partir del 2 de octubre estuvo visitando a los funcionarios alojados en los barcos que atracaron en el Puerto de Barcelona porque "tenía interés en conocer la impresión de lo que habían vivido", y ha calificado sus testimonios de "estremecedores"

"Tuvieron que afrontar una situación muy difícil, habían estado cumpliendo con su deber y pude comprobar lesiones, dedos rotos, alguna fractura de pierna", ha enumerado, para añadir el caso de un chaleco antibalas "rajado de extremo a extremo, lo que no se hace con una uña", y que en dicho momento también alguno le confesó que había caído en la "trampa del Fairy".

Esta situación ha querido aprovecharla Gabriel Rufián para publicar un tuit tirando de su ya frecuente ironía en redes sociales. El portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados ha querido tirar de sátira respecto al ya famoso Fairy: “No se invadió Irak, no se rescató a la banca, no hubo referéndum, no hay presos políticos, Casado tiene un máster de Harvard, VOX es centro derecha, no se puede hablar castellano en Catalunya, escupimos a Borrell y la policía pateó a la gente el 1O porque se resbalaba con Fairy”.

No se invadió Irak, no se rescató a la banca, no hubo referéndum, no hay presos políticos, Casado tiene un máster de Harvard, VOX es centro derecha, no se puede hablar castellano en Catalunya, escupimos a Borrell y la policia pateó a la gente el 1O porque se resbalaba con Fairy. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 5 de marzo de 2019

Esta publicación sarcástica salpicaba también a Vox, partido al que no le hizo mucha gracia y cuyos seguidores así se lo hicieron saber:

Se invadió Irak, pero España solo envió dos fragatas médicas. No se rescató a la banca sino a las cajas de ahorros gobernadas por nefastos políticos, VOX no es de centro derechas, sino de derechas y a mucha honra, se puede hablar castellano en Cataluña, no estudiar en él. — Agustín (@agustn) 5 de marzo de 2019

Se intervino en la guerra contra el régimen iraquí

Se rescató a la banca para evitar el desastre económico nacional.

Sí hubo un delito contra la democracia convocando un referéndum estafa.

Sí hubiese presos políticos Tejero tb. lo hubiera sido.

VOX es esperanza imprescindible — ���� sinsajo.���� (@CadarMarian) 6 de marzo de 2019

Sobre el interrogatorio a Enric Millo, en un momento de su intervención ha tenido que interrumpir el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que ha pedido a los asistentes que evitaran "murmullos y sonrisas irónicas".

Sobre el número de agentes heridos en total, Mallo ha señalado posteriormente a preguntas de los abogados de las defensas que fueron 93, aunque matizando que no conoce de forma oficial el número de ciudadanos lesionados, ya que el día del referéndum pasaron de 40 a primera hora de la mañana a casi un millar al terminar el día, según las declaraciones de exmiembros del Govern.