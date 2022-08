Tudanca: "Somos el hazmerreir de España y al final solo van a quedar los de la extrema derecha montando a caballo"

El secretario autonómico de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, ha lamentado la imagen que la Comunidad está dando para el resto de España ante la "ineficacia y falta de previsión" del Ejecutivo integrado por el PP-VOX, tras denunciar que seguimos sin un operativo anti-incendios todo el año y presentamos de los peores datos en materia de inflación e índices de producción industrial.

"Somos el hazmerreir de España y tenemos un Gobierno de Pandereta porque en lugar de trabajar por los ciudadanos se dedica a atacar el Diálogo Social, los derechos de las mujeres y a trasladar un festivo para celebrar el patrón del país, y todo ello fruto de la deriva de la extrema derecha y la complicidad del señor Mañueco", ha resumido el dirigente socialista.

Tudanca reitera su percepción de un presidente de la Junta al que define como el "dirigente autonómico más radical en España", hasta el punto de que ni siquiera ha seguido el ejemplo de su homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que finalmente se ha visto obligada a aprobar ayudas al transporte, frente a un Fernández Mañueco que sigue instalado en el "negacionismo climático" y cuya gestión este verano, junto con el titular de Medio Ambiente, han sumido a Castilla y León en un "verano dramático" en el que el fuego ha arrasado ya un total de 95.000 hectáreas.

A este respecto, el socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press, apunta que lo ocurrido ejemplifica "la ineficacia" e "incapacidad" de un Ejecutivo autonómico que, desoyendo al PSCyL en las cortes y los agentes forestales, ha llevado a la Comunidad a aglutinar el 40 por ciento de la superficie devastada por el fuego en toda España.

"EL SEÑOR QUIÑONES SIGUE EN SU PUESTO"

"Mientras tanto, el señor Suárez-Quiñones sigue en su puesto, es lo más inconcebible de todo, ese señor que calificaba de despilfarro tener un operativo durante todo el año", ha criticado con dureza Tudanca, quien, además de denunciar que el presidente "sigue escondido y sin dar la cara", ha recordado que, según los cálculos realizados por universidades y agentes medioambientales, el gasto de la extinción de fuegos, a razón de entre 6.000 y 10.000 euros por hectárea, ha supuesto globalmente un coste de entre 570 y 950 millones, "sin olvidar el drama humano que ha supuesto la pérdida de tres vidas".

Pero a la "ineficacia" en materia de lucha contra el fuego, el secretario del PSCyL ha sumado la ausencia de medidas en otros muchos ámbitos en los que sí está dando la cara el Gobierno de España, como, por ejemplo, ese Plan de Vivienda 2022-2025 que presentaba el señor Suárez-Quiñones a "bombo y platillo" con un presupuesto de más de 100 millones de euros de los cuales la Administración central aporta 78 millones, el 77 por ciento, ya la Junta 23,7, un 23 por ciento.

Por ello, el socialista mantiene que todas esas ayudas de las que gozarán los ciudadanos de Castilla y León proceden, mayoritariamente, del Gobierno central, al igual de lo ocurrido con la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil en el tramo de 2-3 años, medida para la que el Gobierno de Pedro Sánchez aportará este año 11,5 millones, 19 en 2023 y ocho en 2024.

"Las políticas de vivienda pública y educativa infantil llegan a Castilla y León a pesar de la Junta", ha insistido el secretario autonómico de los socialistas, quien añade que lo que más le indigna del Ejecutivo autonómico es su "autocomplacencia".

Ante ello, Tudanca ha vuelto a tender la mano al presidente de la Junta para que dé respuesta al paquete de medidas económicas trasladado hace meses a la Junta y al que no ha obtenido aún respuesta, en alusión a sus propuestas, entre otras, de un programa de fidelización para profesionales sanitarios por importe de 14 millones de euros, una convocatoria extraordinaria de becas por 8 millones, ayudas para estudiantes, una bonificiación a los combustibles de 10 céntimos, una convocatoria de ayudas de emergencia social por importe de 5 millones y una bonificación del 25 por ciento a los bonos de Renfe.

"Perdemos población a expuertas, y el señor Mañueco y Carriedo tan contentos, hasta que no quede nadie, hasta que la renta per cápita sea altísima y no seamos nadie a repartir porque van a quedar tan solo los miembros del gobierno y de la extrema derecha montando a caballo", ha sentenciado Tudanca.