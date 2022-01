Tudanca solo veta a Vox: "Tenemos una oportunidad histórica de cambiar esto"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, tiene claro que su único veto a la hora de dialogar tras las elecciones autonómicas del 13 de febrero es para la extrema derecha de Vox, porque "niega derechos y libertades al resto de ciudadanos", mientras que sondearía la voluntad de cambio en el resto de partidos: "Tenemos una oportunidad histórica de nuevo para cambiar esto".

En una entrevista con la Agencia EFE, Tudanca ha pedido esperar a ver el reparto de escaños que hacen los ciudadanos con su voto y no anticipar posibles acuerdos o composiciones de gobierno, pero como principio general ha indicado que hablará con todos los partidos "si apuestan por el cambio", con el "único veto" hacia la "extrema derecha".

"El PP y Vox no van a sumar", ha afirmado el líder socialista, crítico con que por parte de los dirigentes populares "se normalice" la posibilidad de pactar con la extrema derecha y meterla en un gobierno "en vez de aislar" a ese partido como hacen el resto de los partidos de la derecha europea.

"Todos los que quieran sumarse a ese cambio serán bienvenidos, no me van a estorbar", ha resumido Tudanca sobre la perspectiva de que el resto de partidos -más allá del PP y Vox- que obtengan representación en las Cortes de Castilla y León puedan respaldar su investidura.

Tudanca ha insistido en que el PSOE ha demostrado en los ayuntamientos que es capaz de pactar y acordar con distintas fuerzas políticas, aunque ha remarcado que lo importante ahora es tratar de convencer a los ciudadanos de que la Comunidad merece "un gobierno decente" del que poder sentirse orgulloso, que la dote de "recuperación, estabilidad, moderación y ambición".

Ha reconocido que aunque todos los candidatos proclaman que quieren una mayoría suficiente para gobernar en solitario, la realidad es que los votantes "están apostando por la pluralidad", por lo que ha ofrecido la voluntad de concertación del PSOE: "veremos con quién y cómo tenemos que entendernos".

En este sentido, ha calificado a los partidos de la España Vaciada como un movimiento "muy heterogéneo" desde el punto de vista electoral, que ha hecho "aportaciones valiosas" al debate sobre el medio rural, por lo que recibe "con mucho respeto" su concurrencia a las elecciones en Soria, Burgos, Palencia, Valladolid y Salamanca.

El dirigente del PSOE ha ironizado con las críticas que lanzaba el PP contra los "gobiernos frankenstein", ya que "no ha habido uno más frankenstein que el autonómico, que ha terminado saltando por los aires y dinamitando la estabilidad de esta tierra", mientras que ahora su candidato Alfonso Fernández Mañueco pide "una mayoría tremenda para gobernar en solitario, como si no supiéramos ya lo que es el PP gobernando en solitario".

VICEPRESIDENCIAS

Partidario de "cazar el oso antes de vender la piel", Tudanca ha descartado anticipar si la Vicepresidencia para el Reto Demográfico que anuncia en caso de presidir la Comunidad sería encomendada a su colaboradora más estrecha en esta materia, la actual delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, porque ha insistido en que es necesario esperar a ver la composición de las Cortes.

Sobre esta cartera, sí ha detallado que debe ser una prioridad y coordinar toda la política demográfica "con una estrategia y presupuesto propios" que complementen la llegada de fondos europeos durante los próximos años.

"Ya hemos visto suficientes vicepresidencias de todo y de nada", ha ironizado sobre la gestión al frente de la última existente del candidato de Cs, Francisco Igea, a quien reconoce que no sabe si aplicarle el refrán de "a buenas horas mangas verdes" o el de "más vale tarde que nunca" por su "caída del caballo" en materias como la corrupción del PP o la traición que denuncia por parte de Mañueco.

Tudanca ha afirmado que el problema de Cs no es que él, como candidato del PSOE, pueda confiar o no en la formación naranja, sino que quienes pueden desconfiar son los ciudadanos que les votaron en 2019 en clave de cambio político y "les traicionaron". "Han tenido tantas oportunidades que no sé si la gente les van a hacer decisivos. Si apuestan por el cambio hablaremos, cómo no", ha insistido.

Pese a no augurar un gobierno entre el PP y Vox, reconoce que una vicepresidencia ejercida por el partido de ultraderecha entraña el problema de que "lleve al Boletín Oficial las barbaridades que escribe en Twitter", lo que "atenta contra muchos colectivos". "No sería bueno para Castilla y León, no creo que defiendan nada que le venga bien a esta tierra, el PP sabrá", ha zanjado.

Pese a que cree que desde el punto de vista electoral, ético y democrático al PP no le va bien su disputa con Vox, ya que defiende que los electores "prefieren el original a la copia", Tudanca ha negado que se alegre de que esto pueda beneficiar al PSOE: "a ningún demócrata le puede parecer bien que Vox crezca, aunque eso suponga una mejor de las perspectivas electorales, prefiero que Vox desaparezca democráticamente en beneficio de los ciudadanos", ha rematado.

CASTILLA Y LEÓN EN 4 AÑOS Y EN 20 AÑOS: "MÁS LLENA"

Preguntado por la Castilla y León que se imagina dentro de cuatro años, en caso de gobernar, Tudanca ha confiado en poder contemplar una comunidad "un poco más llena, con esperanza, con optimismo", una tierra "que empiece a revertir la sangría demográfica que nos ha lastrado, con una mejor educación, una mejor sanidad, con más empleo y con más jóvenes".

A un mayor plazo, con 20 años como referencia, Tudanca ha reconocido que los cambios estructurales "necesitan tiempo" después de "35 años con un gobierno del PP" que ha llevado a Castilla y León a esta situación, hasta convertirla en la comunidad "más despoblada, que ha deteriorado los servicios públicos, que ha abandonado al medio rural, pero también ha dejado sin aprovechar el enorme potencial de las ciudades, que aquí también pierden población".

"Pero ahora tenemos una oportunidad, con unos fondos europeos que nos pueden permitir hacer esa gran transformación, reindustrializar, retener y atraer el talento joven, apostar por las energías renovables, la economía de los ciudados. Hay una grandísima oportunidad, pero para eso tenemos que tener otro gobierno, emprender otro camino", ha resumido.