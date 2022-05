Tudanca sobre la incógnita del voto de Vox en la designación de senadores: "Quien con la extrema derecha se acuesta..."

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha advertido al PP de que pactar con Vox tendría "consecuencias" como que, a estas horas, todavía no hayan pronunciado si apoyarán la propuestas de senadores de los 'populares' en el pleno de esta tarde en las Cortes. "Quien con la extrema derecha se acuesta...", ha deslizado.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, tras reunirse con el comité de empresa de Siro en el Parlamento regional. En este foro, Tudanca ha vuelto a arremeter contra el PP por proponer a Javier Maroto como senador por designación autonómica.

"Maroto no vive en Castilla y León. Se empadronó de forma fraudulenta en un municipio de la provincia de Segovia --Sotosalbos-- para poder ser senador. Ha hecho trampas", ha explicado para recordar que en la pasada legislatura el PSCyL ya votó en contra de su designación a costa de poner en "riesgo" la elección de uno de sus dos senadores por mantener sus "convicciones"

Para el líder socialista, Maroto "no representa" a la Comunidad y solo a las "cuotas" de poder del PP. "Si no sabe ni las provincias que tiene Castilla y León", ha afeado.

En este punto, ha ironizado sobre las palabras que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, pronunció ayer en un desayuno informativo sobre "la capacidad de los hombres y las mujeres en Castilla y León" en relación a nombramientos y cuotas, al asegurar que parece que en esta Comunidad no hay mujeres "capaces para ser consejeras porque solo hay tres", pero tampoco hombres "porque tienen que traer a un vitoriano para nombrarle senador".

"No debería ser senador por Castilla y León, puede serlo por Galicia si el señor Feijóo así lo estima oportuno como ha hecho un hueco para ser asignado él mismo", ha continuado.

Sobre el sentido del voto de Vox en este pleno, Tudanca ha sido tajante. "Ya se lo advertimos. Quien con la extrema derecha se acuesta... Les ofrecimos nuestra ayuda para que no tuvieran que pactar con la extrema derecha que no cree en las instituciones, que no tiene lealtad a esta tierra y que va a hacerles la vida imposible no solo al Gobierno de Mañueco, que es lo de menos porque se lo ha buscado, sino que va a poner en serios aprietos a la gente de esta tierra. Meterlos tenía estas consecuencias. Disfruten lo pactado", ha argumentado.

En todo caso, ha rechazado que el PSCyL tenga cualquier "responsabilidad" en esta votación y ha criticado un sistema de votación que puede "impedir" al PP que tenga la representación institucional que le corresponde "legítimamente" en función de los resultados electorales. "Pero no será por la responsabilidad del PSCyL, sino por la irresponsabilidad del PP y de sus pactos con la extrema derecha.