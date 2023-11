Tudanca reprocha al PP que cuando gobierna "pacta con nacionalistas" y asegura que "no quieren a España si no es suya"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha reprochado al Partido Popular este miércoles que cuando gobierna "pacta con nacionalistas" y ha asegurado que le "indigna" oírles hablar tanto de España, "una España a la que en realidad no quieren si no es suya".

Así se ha expresado el líder de los socialistas en la región en declaraciones a los medios en Villafranca Montes de Oca (Burgos), donde ha asistido al Homenaje de las Víctimas del Franquismo en el Monte de la Pedraja.

"Son los mismos que cuando ellos gobiernan pactan con los nacionalistas, son los mismos que en Castilla y León han hecho senador autonómico a quien pactaba con Bildu y se enorgullecía de ello cuando era alcalde de Vitoria, son los mismos que han puesto a un consejero de Cultura que hoy declara Bien de Interés Cultural un monumento a Franco, pero que hace 40 años escribía apasionados discursos en defensa de los terroristas cuando los terroristas sí estaban y sí mataban", ha recalcado.

Ha afeado que en 80 años no hayan sido capaces de acudir a este paraje burgalés para "reconocer sus propios errores", "a reconocer su propia falta de memoria", pero "que son capaces de recordar con nostalgia y con añoranza el franquismo en este país".

"Pues hombre, oírles hablar tanto de España, una España a la que en realidad no quieren si no es suya, a la que no defienden si no es suya, a la que rompen cada vez que gobiernan y a la que desean que se rompa cada vez que no lo hacen porque piensan que el poder debe ser suyo por derecho divino, pues me enfada", ha añadido a renglón seguido.

"Tener que escuchar lo que escucho en ocasiones del Partido Popular, que aún no se ha separado de la extrema derecha, todo lo contrario, tener que escucharles negar la legitimidad de un gobierno democrático, tener que escuchar cómo a la derecha y a la extrema derecha en este país todo le parece una dictadura menos la dictadura, todo le parece un gobierno ilegítimo menos los gobiernos verdaderamente ilegítimos, todo le parece un golpe de estado menos los golpes de estado de verdad, me indigna", ha apuntado el secretario general del PSCyL.

En este sentido, ha pedido "un poco de prudencia" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al vicepresidente, Juan García-Gallardo, porque "va a haber investidura" y va a haber un Gobierno que "siga subiendo los salarios, que siga protegiendo las pensiones, que siga defendiendo a los más vulnerables, va a haber un gobierno que impida que haya ministros homófobos, racistas, y eso es una magnífica noticia para España", ha zanjado.