Tudanca reconoce sus "buenas expectativas" y vaticina que al PP "le van a salir a deber procuradores"

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha asegurado, en el que ya es el ecuador de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 13 de febrero, que "como al PP se le siga haciendo tan larga la campaña le van a salir a deber procuradores" en relación a que ninguna de las encuestas augura mayoría absoluta para los 'populares'.

Así lo ha señalado este jueves, séptimo día de campaña, que marca el ecuador de la misma, durante un acto público en las instalaciones de la empresa Latem Aluminium, en el polígono industrial de Villadango del Páramo, en León.

Allí ha reconocido que, por el momento, su sensaciones y expectativas son "buenas" y ha incidido en que no se va a "cansar de hablar bien de Castilla y León, de su presente y de su futuro", mientras que, de nuevo en referencia al PP, ha aseverado que "el problema que tiene convocar elecciones por necesidad interna" es que los castellanos y leoneses acabarán poniéndoles "en su sitio".

Preguntado por el tono que está tomando la campaña a raíz de las declaraciones de este miércoles del candidato 'popular' y actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien aseguró que "los ministros son peor que una plaga de topillos", Tudanca ha avanzado que él seguirá instalado en el "respeto escrupuloso y la sensibilidad" de la que ha recordado que ya hizo gala en el acto de este miércoles el exministro de Sanidad, Salvador Illa, pues esa es su manera de entender la política.

"No nos van a arrastrar ahí", ha incidido, antes de ironizar que "quien les busca las metáforas y ejemplos no está muy acertado" y ha asegurado que no deja de hacerle "gracia" que lo digan quienes "no fueron capaces de frenar una verdadera plaga de topillos en 2007".