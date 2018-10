Tudanca (PSOE) propondrá para CyL la Ley contra la violencia machista y el plan de retorno del talento de C-LM

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha reunido este martes con su homólogo en Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, cita que le ha servido para inspirarse en tres iniciativas del Ejecutivo castellano-manchego como son la recientemente aprobada Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género, el Plan de Retorno del Talento Juvenil o la puesta en marcha de la gratuidad de los medicamentos para aquellos menores de edad con una discapacidad superior al 33%.

En la rueda de prensa posterior a la cita, Tudanca ha subrayado al respecto de la ley contra la violencia machista que es "una de las buenas experiencias" recabadas en la reunión.

"Quiero reconocer el enorme éxito del PSOE de esta tierra en una ley vital y que coincide con una propuesta similar que llevamos los socialistas de Castilla y León, pero que contó con la oposición del PP de forma incomprensible", ha señalado el dirigente del PSOE castellanoleonés.

La segunda estrategia que Tudanca pretende incluir en su programa electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas es el Plan de Retorno del Talento Juvenil, un eje similar en el que según ha recordado ya está trabajando y que le llevará la próxima semana a reunirse con el Consejo de la Juventud de Castilla y León para abordar el tema.

"Propondremos un plan de retorno del talento profesional y científico que bebe de la buena experiencia puesta en marcha aquí", ha confirmado.

La última idea que para Tudanca ha de traducirse también en Castilla y León es la iniciativa del Gobierno castellano-manchego orientada a facilitar la gratuidad de los medicamentos para aquellos menores de edad que presenten más de un tercio de discapacidad reconocida.

En este sentido, ha recordado que hace año y medio el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ya consiguió sacar adelante por unanimidad una propuesta idéntica, "pero un año y medio después el Gobierno de derechas no ha sido capaz de ponerla en marcha".

"O no sabe o no ha sido capaz. Si el PP no sabe hacerlo, le llevaremos esta buena experiencia de Castilla-La Mancha para ponerlo en marcha", ha señalado.

DESPOBLACIÓN Y PAC, PUNTOS EN COMÚN DE LAS DOS CASTILLAS

Luis Tudanca ha indicado que su visita a Toledo ha servido para que ambos dirigentes socialistas se "enriquezcan" con sus aportaciones. En este sentido, ha insistido en que hay puntos en común como la lucha contra la despoblación o la mejora de la Política Agraria Común.

"Nosotros también somos parte de la España vacía que necesita tener voz en estos dos debates. Somos la mayor Comunidad Autónoma de España y hemos estado ausentes y aislados de estas discusiones nacionales", ha afirmado.

Tal y como ha insistido, tanto Castilla-La Mancha como Castilla y León "comparten problemas comunes como la financiación autonómica". "Tenemos un buen aliado en Castilla-La Mancha", ha celebrado Tudanca.