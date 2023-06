Tudanca pide a los propietarios de Siro que "reflexionen" porque todavía hay tiempo para encontrar un comprador

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha pedido este jueves a los propietarios de la factoría de Siro en Venta de Baños (Palencia), que ayer anunciaron su cierre, que "reflexionen" y no "hagan más daño" a esta tierra porque, ha recordado, todavía no se ha cumplido el plazo de dos años que se dieron para encontrar un comprador.

Así lo ha señalado Tudanca tras la reunión del Consejo Territorial del PSOE después de conocer la "preocupante" noticia del cierre de la factoría, que afecta a 200 trabajadores.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España ya ha manifestado su intención de colaborar para frenar este cierre y ha pedido unidad de las administraciones, donde ha censurado que la Junta no haya estado "a la altura". "Espero que esta vez sí" y trabaje "codo con codo" para salvar el empleo, ha confiado Tudanca.

"No vamos a consentir que hagan más daño a esta tierra que le ha dado mucho a Grupo Siro. Ha llegado la hora de ser responsables y sensibles y de estar comprometidos porque no han pasado los dos años que se dieron y no puede hacer ahora una estampida dejando tirados en la cuneta a decenas de familias por su irresponsabilidad", ha incidido, para insistir en que "hay tiempo para buscar un comprador".