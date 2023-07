Tudanca pide combatir a la "extrema derecha" con el "cuchillo entre los dientes" y votar "en defensa propia"

Puente asegura que Valladolid está "más sucia que nunca" y critica que PP y Vox estén "asfixiando" al sector de la cultura

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha asegurado este viernes que a la "derecha y a la extrema derecha" hay que combatirla "con el cuchillo en los dientes" y ha animado a los socialistas a "no perder la sonrisa" porque el partido "va a resistir" y va a "vencer" en las elecciones generales del próximo 23 de Julio, por lo que también ha solicitado que los ciudadanos "voten en defensa propia".

En estos términos se ha expresado Tudanca en relación durante su intervención en un mitin celebrado en el Campo Grande de Valladolid, en el que se han dado cita cientos de militantes y simpatizantes del partido en una calurosa tarde de verano en la que la temperatura ha rozado los 30 grados y que ha contado con la con la presencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el portavoz en el Congreso, Patxi López, y el cabeza de lista al Congreso por Valladolid, Óscar Puente.

En este contexto, Tudanca también ha pedido votar "en defensa propia" si eres un "pensionista al que han subido la pensión, una mujer que ve atacados tus derechos, porque hay que votar en defensa propia".

Asimismo, Tudanca ha pedido a los socialistas que no dejen "que les borren la sonrisa". "Que nadie nos borre la sonrisa, que nadie nos convierta en lo que no somos, ni la política en algo en lo que no creemos. Hacemos política decente, la mejor y ayudamos a la gente que nos necesita", ha sentenciado el líder socialista.

Del mismo modo, el secretario general del PSOECyL ha recordado que Castilla y León lleva ya un "año de ventaja" al resto del país "sufriendo" un Gobierno de PP y Vox, por lo que ha asegurado "no querer" que esta situación se repita en el resto de España.

"Aquí sabemos muy bien quién es el responsable", ha aseverado Tudanca, para citar al PP, ese partido, ha dicho, que antaño era "moderado, con el que se podía hablar y se pactaban leyes". No obstante, Tudanca ha incidido en que "ha sido llegar Vox y no ser capaces de distinguirlos" y el responsable de todo esto "es el PP que se está cargando esta tierra y ahora quiere cargarse España".

Para Luis Tudanca, el PSOE lleva un año "de combate y de resistencia" frente a ellos y ha recalcado que se les va a "empezar a derrotarles en Castilla y León".

EL líder socialista también se ha referido al pacto ofrecido por el presidente nacional del PP, ALberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada, para asegurar que el PSOE lo firma "si es con efectos retroactivos". "Que dimita todo el PP, que dimita Mañueco o que devuelvan Valladolid o Burgos y que pidan perdón", ha concluido Tudanca.

GOBIERNO PP Y VOX

El cabeza de lista de los socialistas al Congreso por Valladolid, Óscar Puente, por su parte, ha reconocido que este es un momento "anímicamente complicado" porque se viene de unas elecciones municipales en las que la ciudadanía siente que la cosa "no ha sido justa".

"No ha sido justa porque voy por la calle y la gente se me acerca sorprendida a preguntarme qué ha pasado y me siguen llamando alcalde", ha asegurado Puente, para después señalar que ha sido regidor durante ocho años y lo volverá a ser dentro de cuatro.

En la misma línea, Puente ha hecho énfasis en que, aunque los socialistas estén "descontentos" lo que tienen que hacer es "canalizar" esa energía en la misma dirección en la que lo está haciendo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien "se ha rebelado ante la adversidad y es el ejemplo a seguir que tiene, por fortuna, el partido".

Óscar Puente también ha puesto de manifiesto que Castilla y León y Valladolid ya tienen experiencia con un Gobierno del PP y Vox, si bien "nadie se esperaba el cambiazo que ha pegado la ciudad en menos de un mes".

Esto, ha continuado el cabeza de lista socialista al Congreso por Valladolid, en tanto en cuanto se ha pasado de un alcalde a tiempo completo a otro a "jornada parcial", de un Gobierno municipal que apostaba por la movilidad sostenible a uno que lo primero que quiere hacer es "cargarse" los carriles bici y a una Corporación que está "asfixiando a la cultura".

En la misma línea, Puente se ha referido al "problema" de la basura y la limpieza en la ciudad, ya que esta cuestión era el "caballo de batalla de la derecha" y la capital vallisoletana "nunca ha estado tan sucia como ahora". Sobre esta cuestión, Puente ha indicado que la explicación es "muy sencilla", en la medida en que el objetivo final de los 'populares' es privatizar este servicio.

Frente a esta circunstancia, Puente ha contrapuesto la "buena labor" realidad por el Gobierno del PSOE, que generó empleo realizando contrataciones para cubrir la demanda de este servicio y el PP lo está "deteriorando".

Puente también ha abordado la cuestión de la cultura en la ciudad, debido a que el PP está "asfixiando al sector". Para ello, Óscar Puente ha remarcado que los profesionales de la cultura le han transmitido en un encuentro que "no hay cultura para fachas, por lo que tendrán que tirar de lo ya escrito y si quieren llenar teatros tendrán que programar obras ya creadas".

No obstante, el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid ha asegurado que habrá una cultura "completamente distinta que no estará comprometida con la sociedad".

Por esta razón, Puente ha adelantado que el próximo Pleno del Ayuntamiento el Grupo Municipal Socialista llevará una moción para poner "pie en pared" contra la "censura y contra la asfixia a la que quiere abocar a la cultura de este país la derecha y la extrema derecha".